Alderweireld verneemt ontslag coach na match met Rode Duivels: “Veel te danken aan Pochettino”

20 november 2019

07u12 0 Premier League Dat was even schrikken. Toen Toby Alderweireld na de zege tegen Cyprus zijn iPhone aanzette, zag hij dat Tottenham op zoek moet naar een nieuwe coach. Na vijf jaar kwam er gisteren Dat was even schrikken. Toen Toby Alderweireld na de zege tegen Cyprus zijn iPhone aanzette, zag hij dat Tottenham op zoek moet naar een nieuwe coach. Na vijf jaar kwam er gisteren een einde aan het tijdperk van Mauricio Pochettino bij Spurs.

“Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik een trainersontslag tijdens het seizoen meemaak”, vertelde Alderweireld. “Het is toch schrikken. Met Pochettino hebben we een lange weg afgelegd. Hij heeft Tottenham naar ‘the next level’ gebracht en samen bereikten we grote dingen. Ik heb veel aan hem te danken.”

De laatste tijd was Alderweireld wel geen onbetwiste basisspeler meer. “Maar ik denk dat er voor mij persoonlijk weinig gaat veranderen”, aldus de verdediger, wiens contract eind dit seizoen afloopt.

“Ik ben tevreden met mijn niveau en doe vanaf dag één alles voor de club. Het is aan de trainer om dan een beslissing te maken. Wie de opvolger mag worden? (schudt het hoofd) Dat is niet aan mij om te beslissen. Maar gezien de status van Tottenham wordt het ongetwijfeld een grote naam. Hopelijk komt er snel duidelijkheid.”

Die duidelijkheid zou er vandaag wel al eens aan durven komen. Volgens de doorgaans goed ingelichte Fabrizio Romano, transferjournalist voor Sky Sports en The Guardian, zou niemand minder dan José Mourinho klaarstaan om over te nemen. De Portugees zou al in onderhandeling zijn met de club.

