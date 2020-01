Alderweireld over contractverlenging bij Tottenham: “Er was uiteraard Mourinho, maar loyaliteit is voor mij ook iets waard” DMM

05 januari 2020

09u20 0 Premier League Zijn vertrek stond zo goed als vast, maar eind 2019 kwam er dan toch verrassend nieuws. Een nieuw contract tot 2023 en een verdrievoudiging van zijn loon. Toby Alderweireld is op zijn 30ste weer helemaal thuis bij Tottenham. En daar zit José Mourinho uiteraard voor iets tussen...

Van 58.000 euro bruto per week naar ruim 175.000 all-in, plus bonussen en tekenpremie. Geen wonder dat Toby Alderweireld voor een verlengd verblijf bij Tottenham koos. Geld speelt zijn rol in het voetbal. Bovendien was het salaris van de Rode Duivel - naar Premier League-normen - nogal bescheiden voor een speler van zijn allooi.

Zijn keuze om toch bij de Spurs te verlengen was er een van het gevoel, met een belangrijke bijdrage voor José Mourinho. De aanstelling van de Portugees in november veranderde alles voor Alderweireld. Tot dan had hij in besloten kring laten verstaan dat hij in normale omstandigheden niet zou bijtekenen.

Nadat hij begin 2018 een contractverlenging naast zich had neergelegd, leek een vertrek ook lange tijd de beste oplossing. Man United maakte Alderweireld in 2018 even het hof, op voorspraak van Mourinho. Dat ‘The Special One’ bij zijn komst naar Tottenham nu net van de contractverlenging van Alderweireld zijn eerste prioriteit maakte, was dan ook niet echt een verrassing.

“Dat heeft zeker een rol gespeeld bij mijn keuze voor een verlengd verblijf”, vertelt de Rode Duivel daarover in de Engelse pers. “Ook de nieuwe wind die door de club kwam waaien hielp. En dat zeg ik met alle respect voor de vorige coach, die hier vijf of zes jaar was. Ik denk dat mijn contractverlenging gewoon een samenloop van omstandigheden was.”

Samenloop van omstandigheden

“Mensen zeggen soms dat het allemaal aan de coach ligt, maar de trainerswissel is niet uitsluitend de reden waarom ik bijgetekend heb. Pochettino is nog altijd degene die me naar hier heeft gehaald. Hij heeft me véél beter gemaakt. Ik ben hem voor altijd dankbaar voor wat hij gedaan heeft voor mij en de club”, aldus Alderweireld.

De Rode Duivel noemt daarna drie belangrijke redenen die hem over de streep trokken om langer bij Tottenham te blijven. Ten eerste: zijn gezinssituatie. “Eerst en vooral was er natuurlijk mijn familie. Mijn vrouw is graag in Londen en we hebben een tweede kindje onderweg. Ik vroeg mijn vrouw wat ze wou en ze zei: ‘Ik wil blijven, maar jij kiest’.”

“Hoe meer ik er over nadacht om ergens een nieuw verhaal te beginnen schrijven, hoe meer ik ook dacht dat ik gewoon wou blijven. Ik ben hier altijd gelukkig geweest. Ik heb een heel goeie band met de fans en als ik kijk naar hoe de club geëvolueerd is, dan is er een groot verschil bij hoe het was toen ik hier kwam en hoe het nu is.”

Loyaliteit en Mourinho

De tweede reden die Alderweireld aanhaalt voor zijn contractverlenging is het financiële plaatje. “De club heeft een grote inspanning gedaan om te tonen dat ze me nog graag wilden. Dat was een teken van respect. Ik kon elders misschien meer verdienen, maar ik koos voor loyaliteit. Dat is in mijn ogen ook iets waard.”

Toch lijkt Mourinho finaal het laatste zetje gegeven te hebben. “Tot slot was er inderdaad ook de manager”, vertelt Alderweireld. “Hij geloofde echt in me en ik had vanaf de eerste dag een goeie band met hem. Als ik er nu over nadenk, dan was er eigenlijk geen twijfel over dat ik zo blijven.”