Alderweireld legt uit waarom hij iPads doneert en stelt: "Deze miserie meepakken om op EK 2021 iets extra moois neer te zetten"

22 maart 2020

19u39

VTM NIEUWS

Knappe geste van Toby Alderweireld. De Rode Duivel (31) koopt vijftig tablets voor ziekenhuizen, zodat de besmette mensen daar kunnen (video)chatten met hun geliefden. In een Skype-gesprek met VTM NIEUWS legt hij uit waarom. “Ik vroeg me met mijn vader af wat we zouden kunnen doen om te helpen en zo zijn we terecht gekomen bij die iPads. Het mentale aspect van iemand niet te kunnen zien, zeker wanneer je niet gezond bent, wordt onderschat. Ook al is het maar een druppel op een hete plaat, met zo’n kleine dingen proberen we toch met iets te helpen.”

Alderweireld over EK 2021: “Maakt niet veel uit”

Alderweireld heeft begrip voor het uitstel van het EK voetbal. “Voor onze groep, toch matuur genoeg om daarmee om te gaan, maakt dat niet veel uit. De spelers die wat ouder zijn, weten echt wel hoe hun lichaam in elkaar zit. Dan gaat dat één jaartje niet uitmaken. Misschien moeten we deze miserie meepakken om volgende jaar iets extra moois neer te zetten.”

Alderweireld over besmette Fellaini: “Niemand ontkomt eraan”

De verdediger van Tottenham heeft zijn collega-Duivel Marouane Fellaini nog geen berichtje gestuurd. “Hij heeft toch laten weten dat alles goed met hem gaat. Dit bewijst dat niemand ontkomt aan het virus. Wij zijn fysiek voldoende gezond om er tegen te strijden en hopelijk blijven die cijfers beperkt voor iedereen.”

Alderweireld over het huidige leven in Londen: “Voetbal is mooiste bijzaak”

“Ik heb binnen geen gym, maar om de hoek is er een park waar ik kan lopen op basis van de schema’s die ik krijg van de club. Vooral mijn collega’s die uit Europa komen, weten hoe ernstig het hier nog kan worden. Daarom hou ik me zo goed mogelijk aan alle maatregelen. Ik ga buiten dat lopen enkel nog naar de supermarkt. Dit klinkt misschien erg stom, maar voetbal is totaal niet belangrijk nu. Dit is misschien wel een teken. Voetbal is nog altijd de mooiste en belangrijkste bijzaak, maar familie en gezondheid komen op de eerste plaats. Jammer genoeg dat we dit op deze manier moeten vaststellen.”

