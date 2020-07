Alderweireld en Vertonghen moeten genoegen nemen met punt op Bournemouth na bleke wedstrijd Redactie

09 juli 2020

21u01 0 Bournemouth BOU BOU 0 einde 0 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League De wedstrijd tussen Bournemouth en Tottenham is geëindigd zoals ze begonnen is - met een brilscore. Bij de Spurs begonnen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld nog eens samen in de basis. Tottenham schiet weinig op in de strijd voor Europees voetbal, Bournemouth blijft in de degradatiezone hangen.

7 maart. Toen startten Jan Vertonghen en Toby Alderweireld voor het laatst samen aan een wedstrijd, op bezoek bij Burnley. Op het veld van Bournemouth had Tottenham maar één opdracht: winnen en zo in de running blijven voor een Europees ticket. Bournemouth daarentegen had de punten broodnodig in de strijd voor het behoud.

Niet dat het Tottenham inspireerde tot sprankelend voetbal. In een bleke eerste helft was het de thuisploeg dat het best voor de dag kwam. Op een bepaald moment hadden de Spurs in vijf minuten 12% balbezit. Eigenlijk onaanvaardbaar voor een ploeg met zoveel kwaliteit. Vlak voor de rust tekende Stanislas voor de beste doelpoging voor de pauze. Lloris haalde het gekraakte schot uit de benedenhoek.

Niet veel beterschap na de rust. Vertonghen hield even de adem in na een vermeende strafschopfout op Callum Wilson, maar uit de herhaling bleek duidelijk dat de Rode Duivel de bal speelde. Het spel lag vervolgens 10 minuten stil omdat Bournemouth-verdediger Adam Smith verzorgd moest worden.

Na die lange onderbreking deed Bournemouth de netten twee keer trillen, maar evenveel keer werd het doelpunt afgekeurd. De goal van King na buitenspel van Stanislas, het doelpunt van Wilson na hands van King. Harry Wilson trapte nog een uitstekende kans op Lloris. Eindstand 0-0 na een povere wedstrijd. Beide ploegen schieten weinig op met het puntje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.