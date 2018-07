Alderweireld dan toch weg bij Tottenham via juridisch achterpoortje? Kristof Terreur

25 juli 2018

06u43 0 Premier League Toby Alderweireld (29) heeft er mogelijk een wapen bij in zijn impasse bij Tottenham. Juristen twijfelen immers aan de rechtsgeldigheid van een eenzijdige optie in zijn contract. Reden te meer om hem nu te verkopen?

"Shaky legal grounds", noemt een Britse sportadvocaat, met cliënten in de Premier League, unilaterale opties in het voordeel van de clubs. Zoveel als 'juridisch drijfzand'. Iets wat spelers en hun advocaten kunnen aanvechten dus. Ook in Toby Alderweirelds contract met Tottenham, dat op 30 juni 2019 afloopt, staat er zo'n optie. Uit de overeenkomst van de Rode Duivel, destijds gelekt door de klokkenluiders van Football Leaks, blijkt dat de Spurs hem een jaar langer kunnen vastleggen tot 30 juni 2020, als ze voor 31 mei 2019 de optie lichten. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. Zo blijkt dat Alderweireld aan hetzelfde loon als in het seizoen 2018-19 (een basisbedrag van 56.000 euro per week) zal blijven voetballen en dat er een opstapclausule van 28 miljoen euro wordt geactiveerd in de zomer van 2019. Unilaterale opties zijn in het Verenigd Koninkrijk theoretisch gezien legaal en ook bindend, maar als de speler in kwestie er geen voordeel uit kan halen, opent dat achterpoortjes. In het geval van Alderweireld: hij zal niet meer gaan verdienen. In sommige landen zijn zulke opties verboden. In andere landen, zoals in België, is er een minumumloons-verhoging aan verbonden. Tegenstanders claimen bovendien dat ze in strijd zijn met de EU-regels van het vrij verkeer van personen. Een juridisch kluwen dus.

Bij Tottenham hebben ze de twijfels over de rechtsgeldigheid van de optie al een keer zien passeren. In 2016 stipte The Times al eens aan dat Alderweireld juridisch een voet heeft om op te staan. Bij het TAS, het internationale gerechtshof voor de sport, en FIFA DRC, de disputenkamer van de wereldvoetbalbond, zijn er immers al gelijkaardige zaken over unilaterale opties gepasseerd. Alderweireld legde eind vorig jaar een contractverlenging naast zich neer en werd nadien een rang achteruit geschoven. Tottenham hoopt zijn verdediger deze zomer nog altijd te verkopen, maar enkel tegen zijn voorwaarden - lees: meer dan 50 miljoen euro. Een prijs waarop Man United eerder afknapte.