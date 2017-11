Alan Shearer maakt zich zorgen om mogelijke hersenschade: "Ik heb een verschrikkelijk slecht geheugen" XC

Bron: Belga 0 REUTERS Premier League Levende legende Alan Shearer, voormalig aanvaller bij Newcastle en de Engelse nationale ploeg, heeft gezegd zich zorgen te maken om zijn gezondheid. Shearer vreest dat hij in de loop van zijn carrière hersenschade heeft opgelopen ten gevolge van het hoge aantal balcontacten met het hoofd. Dat verklaarde de oud-international vandaag aan de Engelse pers, nadat hij eerder een reeks onderzoeken onderging.

"De resultaten van de onderzoeken zijn eerder zorgwekkend. Ik weet niet of dat komt doordat ik slecht luister, maar ik heb echt een verschrikkelijk slecht geheugen", zei de ex-aanvaller aan The Daily Mirror. "Als professionele voetballer verwacht je dat er later in je leven rug-, knie- of enkelproblemen de kop zullen opsteken. Ik heb echter nooit gedacht dat voetbal ook mentale problemen kan veroorzaken."

"Daarom moet er onderzoek verricht worden", vindt Shearer, die in achttien seizoenen in de Premier League 260 keer het doel wist te vinden. Volgens de oud-speler zijn de Engelse voetbalinstanties eerder terughoudend in het zoeken naar antwoorden.

"Voor elk doelpunt dat ik met het hoofd heb gescoord, heb ik er op training duizend binnengekopt. Als er een link is tussen hersenaandoeningen en kopballen, loop ik zeker gevaar", vreest Shearer. "Het is een zware maar ook fantastische sport, maar er we moeten zeker zijn dat deze sport geen dodelijke gevolgen heeft," aldus de 47-jarige Brit.

In februari toonde een onderzoek van het Londense University College Hospital al aan dat voetballers meer risico lopen op neurologische aandoeningen die dementie kunnen veroorzaken. In september 2016 bleek uit een onderzoek van de Schotse universiteit van Stirling al dat kopspel een significante impact kan hebben op het geheugen en de hersenen. Enkele maanden daarvoor, in mei, had de Engelse voetbalbond het licht op groen gezet voor een reeks onderzoeken naar de mogelijke link tussen kopspel en cerebrale letsels.

