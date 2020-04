Al huilend en met braakneigingen de gaskamer in en uit: dit is wat Son te wachten staat tijdens dienstplicht YP

Bron: Reuters 0 Premier League Gisteren bevestigde Tottenham Hotspur dat Heung-Min Son, hun Zuid-Koreaanse aanvaller van 27, weldra zijn dienstplicht zal vervullen in zijn thuisland. Persagentschap Reuters wist een officier van het Zuid-Koreaanse Marine Corps te spreken en die bevestigde dat Son een pittig avontuur te wachten staat.

Eens je in het leger zit, moet je weten hoe je een geweer afvuurt, hoe het is om gas in te ademen en om deel te nemen aan een gevecht, rollend en kruipend door het veld Een door Reuters geciteerde officier

Zo zal Son tijdens zijn bootcamp disciplinaire oefeningen ondergaan, ook zogenaamde live-fire oefeningen (militaire oefeningen waarin een realistisch scenario voor het gebruik van specifieke apparatuur - vooral vuurwapens - wordt aangetoond, red.) staan op het programma en de ploegmaat van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zal ook nog chemische, biologische, radiologische en nucleare (CBRN) testen moeten doorstaan. Vooral dat laatste blijkt een erg zware dobber: in een van de vele illustratievideo’s op YouTube is te zien hoe een groep militairen zich na zo’n CBRN-training in een gaskamer al brakend een weg naar buiten baant, met de tranen die uit hun ogen lopen. Als afsluiter zou hem ook een groepswandeling van zowat 30 km wachten, met mogelijk ook een rugzak van 40 kg op de rug.

“Eens je in het leger zit, moet je weten hoe je een geweer afvuurt, hoe het is om gas in te ademen en om deel te nemen aan een gevecht, rollend en kruipend door het veld”, zegt de officier aan Reuters. “Tijdens die afsluitende tocht moeten de rekruten normaal gezien aan 40 kilogram aan materiaal meezeulen, maar aangezien het hier om een aangepast programma gaat, wordt Son mogelijk wat gespaard. Alles hangt af van het programma”, aldus de bron, die verder ook meegeeft dat de rekruten tijdig zullen onderworpen worden aan medische controles. Ook zal er voor worden gezorgd dat de deelnemers voldoende afstand houden van elkaar.

Drie weken in plaats van twee jaar

De 27-jarige Son keerde eind maart terug naar zijn thuisland, waar hij momenteel in quarantaine zit. De medische staf van de Spurs heeft regelmatig contact met de aanvaller, die half februari zijn rechterarm brak in het duel met Aston Villa, waarin hij wel nog twee keer scoorde. De Zuid-Koreaan heeft inmiddels een operatie ondergaan, maar is klaar om er drie weken in te vliegen. Voor de duidelijkheid: normaal gezien moet elke gezonde Zuid-Koreaan een dienstplicht van zowat twee jaar vervullen, maar omdat Son zijn land in 2018 naar eindwinst schoot op de Asian Games, wordt er voor hem een uitzondering gemaakt. Maar aan een vakantiekamp moet de spits, bij de Spurs dit seizoen in 32 wedstrijden goed voor 16 goals en 9 assists, zich ook dus ook allerminst verwachten.

Volgens lokale media gaat zijn dienstplicht in op 20 april en zal hij die vervullen op Jeju, het meest zuidelijke eiland van Zuid-Korea. De Military Manpower Administration (MMA), een van de militaire organisaties in het land, weigert dat vooralsnog te bevestigen, maar Tottenham verwacht z’n smaakmaker in elk geval terug ergens in mei. Of dat dit seizoen nog is om competitiewedstrijden af te werken, valt af te wachten. De Premier League kondigde eerder namelijk aan dat deze jaargang alleen zal worden afgemaakt “als het veilig en gepast is om dat te doen.”

