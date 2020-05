Akkoord over eerste fase 'Project Restart’: spelers Premier League trainen vanaf morgen opnieuw bij hun club Redactie

18 mei 2020

15u37 0 Premier League Kevin De Bruyne en alle andere Belgen in de Premier League worden morgen weer bij hun clubs verwacht om te trainen. De clubs beslisten unaniem om de eerste fase van ‘Project Restart’ te activeren. Dat wil zeggen dat spelers trainen bij hun clubs, maar dat wel nog zonder contact doen.

Wordt er nog gevoetbald in de Premier League? In principe mag het van de regering vanaf 1 juni, alleen moeten de clubs er zelf nog uitkomen. Vandaag werd er gestemd om opnieuw in groepsverband te trainen en volgens BBC werd er unaniem vóór het plan gestemd.

Uiteraard zijn de groepstrainingen in de Premier League straks doorspekt van corona-regels, waarin social distancing nog altijd de norm is en waar er alleen in groepen van vijf gewerkt mag worden. Contact is nog verboden. Deze manier van trainen is een volgende fase in het stappenplan dat in ‘Project Restart’ wordt beschreven, om uiteindelijk het seizoen af te kunnen maken.

Volgens de officiële richtlijnen die de BBC kon bemachtigen, moeten hoekschopvlaggen, ballen, kegels, doelpalen en zelfs delen van het terrein na elke trainingssessie gedesinfecteerd worden.

Steve Bruce - trainer van Newcastle United - vertelt aan NUFC TV dat de terugkeer naar training “zo veilig mogelijk zal gebeuren”, waarbij spelers aankomen in uitrusting en snoods (nekverwarmers die je over je mond kan doen, red.) dragen tijdens de training. “In fase één mogen er vier tot vijf spelers trainen op één veld. Elke speler heeft een kwart van het terrein ter beschikking. De social distancing vormt dus geen probleem. We trainen met acht tot tien spelers per keer, telkens op twee afzonderlijke velden”, aldus Bruce.

