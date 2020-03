Akelige val in slotseconde League Cupfinale levert De Bruyne lichte rug- en schouderblessure op Kristof Terreur in Engeland

05 maart 2020

08u49 0 Premier League Een lichte rug- en schouderblessure hield Kevin De Bruyne weg uit het FA Cupduel tegen Sheffield Wednesday. Erg is de kwetsuur niet.

Pep Guardiola kon niet garanderen of De Bruyne fit raakt voor de Manchesterderby zondag - niet meer dan een prestigestrijd, zie de voorsprong van Liverpool. “Het was iets wat hem in de laatste minuut overkwam in de League Cupfinale”, zei Guardiola. “Hoe lang hij out is weten we nog niet.” City speelt volgende week ook nog een inhaalwedstrijd tegen Arsenal, maar binnen de medische staf valt te horen dat ze de blessure van dag tot dag bekijken.



De Bruyne vierde zondag op Wembley niet al te uitbundig mee De armen gingen niet meteen de lucht in. Hij tastte naar de schouder. Slecht neergekomen bij de laatste tegenprik, maar zonder te veel erg. De lichte schade werd pas een dag later duidelijk.

De uitbundigste in het feestgedruis is hij nooit geweest. Zelfs niet na zijn tiende prijs in buitenlandse loondienst, zijn vierde League Cup in vijf jaar - een meenemer op weg naar het groter doel, ongetwijfeld de Champions League. Hij is het type dat doorgaans vooruitkijkt.

Dopingcontrole

Zo ook naar zijn post-matchverplichtingen. Toen hij na de huldiging van het erebalkon afdaalde, voor het traditionele plaatje met de ploeg, greep hij snel een waterfles. Hij wist wat komen zou. Er uitgepikt worden voor de dopingcontrole. Vocht dat moest helpen om er sneller vanaf te zijn en niet veel van de festiviteiten in de vestiaire te missen. Een chaperon zat in zijn spoor.

De Rode Duivel was toen slechts invaller. Aan zijn hart liet hij dat niet komen. Tijdens de opwarming gooide hij een balletje op en neer. Ondeugend passte hij die vervolgens door de gespreide benen van de stretchende Nicolas Otamendi. Een ‘cheeky panna’. Tellen die ook?

Er had er eentje toch plezier in, ook al start hij liever elke match. Voor zijn familie en entourage, die met zijn allen naar Londen waren afgereisd, was het tijdens de match minder. Het was meer dan een uur ongeduldig wachten. Vervolgens een cameo van een goeie dertig minuten waarin hij gewoon zijn werk deed, zonder Aston Villa het genadeschot uit te delen en licht geblesseerd raakt.

De korte ontmoeting in besloten kring, in het Hilton teamhotel, moest het goedmaken. Anderhalf uur na de match wandelde De Bruyne buiten bij de dopingcontroleurs. Het leven zoals het is, profvoetballer.

Met winnaarsmedaille in de hand en securityguard in zijn zog haastte hij zich naar de lounge. Het schema was immers strak. Hoogstens halfuurtje met het gezin en de vrienden, dan terug het vliegtuig op naar Manchester. Familietijd primeert.

Woensdag reisde hij uiteindelijk niet mee af naar Sheffield. Man City plaatste zich voor de kwartfinales.