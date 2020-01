Ajax lonkt naar ex-aanvoerder Jan Vertonghen, Napoli en Inter hebben hem op longlist Kristof Terreur

02 januari 2020

04u00 1 Premier League Ajax zou wel willen. De Nederlandse topclub denkt na of ze een nieuwe poging wagen om Jan Vertonghen (bijna 33) terug te halen. Ajax vreest echter op zijn financiële limieten te zullen botsen.

De Rode Duivel is straks einde contract bij Tottenham. De Spurs zouden graag een jaar doorgaan met Vertonghen, maar de ­contractbesprekingen zitten in het slop. Een akkoord blijft uit. Onlangs wees José Mourinho naar de zaakwaarnemers van ­Vertonghen als de schuldigen voor het oponthoud. Ajax is niet de enige gegadigde. Napoli is op zoek naar een bijkomende centrale verdediger en makelaars in Engeland claimen dat Vertonghen één van de spelers op hun lijst is. Ze hebben hem er aangeboden. Ook bij Inter staat hij voor komende zomer op een longlist.

Ajax heeft de voorbije jaren een reputatie opgebouwd om oud-spelers terug te halen. Technisch directeur Overmars houdt de ­lijnen met ex-spelers constant open – zonder concrete stappen te ondernemen. Vertonghen is sinds gisteren vrij om te onderhandelen met wie hij wil en zelfs een voorakkoord te tekenen. Vertonghen speelde negen jaar bij Ajax. Eerst in de jeugd, daarna bij het eerste. De ex-aanvoerder is er nog altijd graag gezien.