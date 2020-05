Agüero staat niet achter herstart Premier League: “Meerderheid van de spelers is bang” AV

01 mei 2020

10u47 0 Premier League Manchester City-spits Sergio Agüero voelt weinig voor het idee om het huidige Premier League-seizoen nog uit te spelen. Volgens de 31-jarige Argentijn zijn veel spelers zelfs bang.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zowel in Nederland als Frankrijk werd al beslist om definitief een punt achter de competitie te zetten. In Engeland spelen ze wel nog met het idee om het Premier League-seizoen uit te spelen, zodat het verlies niet nog verder uitloopt. Al is daar niet iedereen een voorstander van. Sergio Agüero staat alvast niet te springen om het huidige seizoen af te werken en zegt hij dat ook heel wat collega’s dat gevoel delen.

“De meerderheid van de spelers is bang, omdat ze ook een familie hebben”, zegt de Argentijn in een gesprek met de Argentijnse televisiezender El Chiringuito. “Ik ben ook bang. Ik zit opgesloten en de enige persoon die ik kan besmetten is mijn vriendin. Met andere mensen heb ik geen contact. Ze zeggen dat je ook besmet kan zijn als je helemaal geen symptomen vertoont. Misschien ben ik ziek zonder het te weten en besmet ik anderen.”

Nerveus en voorzichtig

Vandaag staat er voor de Premier-League clubs weer een conference call op de planning, al zal pas volgende week gestemd worden over een mogelijke herstart. Als de trainingen en matchen weer kunnen doorgaan, zal iedereen volgens Agüero “erg nerveus en voorzichtig zijn”. “Als iemand ook maar een beetje ziek is, zal iedereen denken: ‘Oh, wat nu?’ Ik hoop dus dat er snel een vaccin wordt gevonden, zodat dit allemaal eindigt.”

Lees ook:

Is dit het nieuwe normaal? Mourinho, die seizoen graag nog wil uitspelen, zet zich in voor de zieken

Premier League-clubs willen seizoen op 8 juni hervatten, enkele clubs openen al trainingscentrum