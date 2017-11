Agüero reageert voor het eerst op taxi-ongeluk: "Ik kon de dokter wel vermoorden" Redactie

18u19

Bron: AD.nl 0 Photo News Premier League Sergio Agüero heeft voor het eerst gereageerd op zijn taxi-ongeluk in Amsterdam op 28 september, waarbij hij gebroken ribben opliep. "Ik kon de dokter wel vermoorden toen ik hoorde dat ik een tijdje niet kon voetballen, zo boos was ik."

Sergio Agüero was in Amsterdam voor een concert van de Colombiaanse artiest Maluma, die optrad in de AFAS Live. Na het optreden gingen de Argentijnse stervoetballer en de artiest samen met de taxi richting Schiphol, maar onderweg raakte de taxichauffeur de controle over het stuur kwijt en klapte de auto tegen een groot verkeerslicht. Agüero liep bij het ongeval enkele gebroken ribben op, waardoor hij na de schrik al snel veel pijn voelde. "Ik kreeg mijn riem in eerste instantie niet los, want ik zat helemaal vastgeklemd in de auto. Dat waren een paar vervelende minuten."

Boos op dokter

Agüero werd vervolgens uit de auto gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar constateerde de dokter al snel dat hij gebroken ribben had opgelopen. "Ik vroeg de dokter direct of ik die zaterdag daarop tegen Chelsea kon spelen, maar dat was volgens hem niet mogelijk. 'Volgende week dan?', vroeg ik, maar ook dat was volgens hem uitgesloten. Toen kon ik dat hoorde kon ik de dokter wel vermoorden, zo boos was ik op het nieuws en de hele situatie."

Photo News

Photo News