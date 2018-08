Agüero helpt City aan eerste trofee van het seizoen in Community Shield, Kompany valt in slotfase in LPB

05 augustus 2018

18u13

Bron: ANP/Belga 0 Premier League Sergio Agüero heeft Manchester City aan de eerste trofee van het seizoen geholpen. De Argentijn scoorde tweemaal voor de kampioen in het duel tegen bekerwinnaar Chelsea om de Community Shield, de Engelse Supercup. Het werd 2-0.

Agüero opende de score in de dertiende minuut met zijn 200ste doelpunt in het shirt van City. De aanvaller trof in de 58ste minuut opnieuw raak. Kevin De Bruyne ontbrak nog bij Manchester City, Vincent Kompany viel in de slotfase in. Chelsea deed het zonder Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi. Het is voor City de vijfde winst in de Community Shield.