Adidas moet besparen en laat Mesut Özil na de controverse te veel vallen ODBS

03 juni 2020

13u00

Bron: Bild 0 Premier League Sportgigant Adidas zal het contract met Arsenalster Mesut Özil niet verlengen, zo schrijft Bild. De Duitser ziet zo een einde komen aan een deal van zeven jaar goed voor 24,7 miljoen euro. Een besparingsoperatie nadat Adidas de inkomsten drastisch ziet dalen. Geen ramp voor Özil, die de voorbije jaren vooral naast het veld het nieuws haalde: met bijna wekelijks 400.000 euro is hij een van de absolute topverdieners in de Premier League.

Özil sloot het contract in 2013 af als speler van Real Madrid. Met de zevenjarige deal snoepte Adidas de strateeg weg bij rivaal Nike. Maar een verlenging zit er niet in voor Adidas. Özil (31) is door Arteta wat in ere hersteld, maar bevond zich eerder dit seizoen onder Emery vooral naast de ploeg of zelfs selectie. Nadat hij zich de voorbije jaren bij vele fans al weinig populair maakte. Zo was er in aanloop naar het WK 2018 zijn openlijke steun aan de Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan, toen die Londen bezocht. De twee gingen samen op de foto, tot afgrijzen van mensenrechtenactivisten die protesteerden tegen zijn komst. Vorige zomer woonde Erdogan als eregast ook het huwelijk bij tussen Amine Gulse en Özil, die Turkse roots heeft.

Na dat voor Duitsland tegengevallen WK haakte Özil af als international. HIj claimde niet langer de zondebok van de Mannschaft te willen zijn. En in december vorig jaar was er zijn kritiek op de sociale media op het Chinese beleid ten opzichte van de Oeigoeren, een moslimminderheid in het land. Özil noemde de Oeigoeren “strijders die zich verzetten tegen onderdrukking” en bekritiseerde zowel de Chinese onderdrukking als de stilte bij moslims. “Er worden korans verbrand, moskeeën gesloten en moslimgeestelijken gedood. Ondanks dit alles zwijgen de moslims”, schreef hij.

Het beste van Özil bij Arsenal:



Arsenal distantieerde zich van zijn opinie, maar China - waarmee de Premier League een van haar lucratiefste buitenlanddeals heeft - gelastte de livecoverage van Arsenals wedstrijd tegen Manchester City af als gevolg van Özils uitspraken. China dumpte hem ook als uithangbord van het game ‘Pro Evolution Soccer’ in het land.

Onlangs werd Özil ook zwaar aangepakt door de Arsenalfans nadat hij weigerde 12,5% in te leveren op zijn loon tijdens de coronacrisis, ondanks het feit dat hij veruit de best betaalde speler in het Emirates Stadium is. Adidas is de tweede sponsor die Özil verliest in enkele jaren. In 2018 zag hij zijn contract met Mercedes niet verlengd. De Premier League wordt vanaf 17 juni hervat, Özil heeft nog een contract tot 2021 bij Arsenal.

Adidas vreest voor een verlies van 40% op zijn omzet op het tweede kwartaal dit jaar, met een verlies van 965 miljoen euro op de verkoop van de maand april.

