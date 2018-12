Achter verschrikkelijke beenbreuk van Arsenal-voetballer Ramsey zit bijna ziekelijk verhaal: "We waren compleet opgenaaid” TLB/LPB

01 december 2018

12u34

Bron: The Sun 0 Premier League ‘t Was geen toeval dat Aaron Ramsey in 2010 zijn been brak op het veld van Stoke City. Dat zegt toenmalig Stoke-speler Dave Kitson in een column op de website van de Britse tabloidkrant The Sun. Kitson doet een bijna ziekelijk verhaal uit de doeken, waarin haat en agressiviteit centraal staan.

27 februari 2010, Britannia Stadium in Stoke-on-Trent. De Potters, toen een bende torens en zwaargewichten die van elke match een veldslag maakten, ontvingen het Arsenal van Thomas Vermaelen in de Premier League. Arsenal won de partij met 1-3, onder meer dankzij een treffer van de Belgische verdediger, maar daar sprak achteraf niemand over. Enkel de beenbreuk van het toen 19-jarige Welshe talent Aaron Ramsey ging over de tongen. De schreeuw die weerklonk nadat Stoke-verdediger Ryan Shawcross Ramsey’s been twintig minuten voor tijd in tweeën had geschopt, ging door merg en been. De treffers van Fabregas en Vermaelen in het slot waren slecht voetnoten.

Dave Kitson, spits op rust, stond in 2010 op de loonlijst van Stoke. De roodharige Brit zat op de bank tegen Arsenal, maar hij hoorde het been van Ramsey naar eigen zeggen breken vanaf de zijlijn. “De manier waarop we toen naar de wedstrijd toeleefden, heeft dat moment zeker in de hand gewerkt”, schrijft Kitson in zijn column. “Tony Pulis, toen coach van Stoke, verachtte Arsenal-manager Arsène Wenger. Hij had een bloedhekel aan de manier waarop Wenger zijn ploeg liet voetballen.”

Arsenal stond - en staat - bekend om zijn verzorgde voetbal, bijna in de lijn van FC Barcelona. De filosofie bij Stoke was - en is - echter totaal verschillend. Zeker onder Pulis speelde Stoke zuiver kick-and-rush-voetbal: de bal naar voren jassen en hopen dat de kleerkasten voorin er iets mee konden. In die periode was Stoke onder meer berucht omwille van de verre inworpen van middenvelder Rory Delap. De kern van Stoke was ook in functie daarvan samengesteld. Arsenal en Stoke waren op voetbalvlak elkaars tegenpolen.

“De week in aanloop naar de partij deelden Pulis en Wenger in de media verschillende speldenprikken uit naar elkaar”, gaat Kitson voort. “Pulis had er echt alles voor over om tegen Arsenal te winnen, hij leek bijna wanhopig. We trainden onder meer een variant die we konden gebruiken op hoekschoppen. Shawcross moest naar de eerste paal duiken. ‘Als je de bal raakt, wil ik dat je zo hard schiet dat de keeper door het net vliegt. Raak je niet bij de bal, dan wil ik dat je op z’n minst iemand neerhaalt’, gaf Pulis mee aan de verdediger. Trainers vragen elke week wel om hard te zijn in de duels, maar toen was het anders. Pulis stuurde er zo fel en zo vaak op aan, dat het bloed van de spelers al tijdens de week begon te koken.”

De dag van de match brak aan en volgens Kitson hing in de kleedkamer van Stoke een erg agressief sfeertje. “Ik herinner me de teambespreking van voor de match nog perfect. Pulis schreeuwde als een gek, scheldwoorden en ook redelijk veel zaken die helemaal geen steek hielden. De adrenaline nam het over van het gezond verstand. De ploeg kwam compleet opgenaaid het veld op en dat kostte Ramsey uiteindelijk een jaar van zijn carrière. Pulis speelde daar een enorme rol in. Voetballers stappen niet op het veld met de gedachte om een tegenstander onderuit te schoppen. Die dag echter wel en dat kwam door de trainer. Voetbalploegen zijn een weerspiegeling van hun coach.”

“In de tunnel kon je voor de match al zien dat verschillende spelers van Arsenal eigenlijk niet in het stadion wilden zijn. We zorgden ervoor dat we ook als eerste in de tunnel stonden, zodat de spelers van Arsenal plots op een bende kerels botsten die allemaal in de buurt van 1m90 kwamen. Je zag de moed zo in hun schoenen zakken als ze uit hun kleedkamer stapten. Pulis smulde van dat soort taferelen. Hij zetten bewust in op dat soort zaken.”

“Maar die dag ging het gewoon veel te ver. Pulis’ vastberadenheid om Wenger te kloppen werd eigenlijk een obsessie. Sommige tackels waarmee we in die match uitpakten waren er ver over. We waren veel te agressief, maar anderzijds was het ook wel één van onze spelers - Glenn Whelan - die als eerste bij Ramsey stond en de hele tijd zijn hand vasthield. Dat vond ik dan weer een gebaar van grote klasse.”

Reactie Wenger

Kitson herinnert zich ook nog de manier waarop Wenger reageerde. “Hij draaide zich met zijn rug naar het veld en ik zag dat hij volledig van de kaart was. Ik stond in zijn buurt en hij keek me recht in de ogen met een teleurgestelde blik. ‘Ben jij écht onderdeel van deze bende schoppers?’, leek hij te denken. Ik wist niet waar ik moest kijken en op dat moment knakte er iets. Ik was tot dan misschien wel een stevige bonk, maar voor dit soort matchen was ik geen voetballer geworden. Maar het moest en zou bij Stoke op Pulis’ manier gebeuren. Ging je niet akkoord of volgde je zijn filosofie niet, dan speelde je simpelweg niet.”

“Ik had er zelf genoeg van en samen met Andy Davies en Andrew Griffin moest ik met de jeugdteams gaan trainen. Misschien had ik de kwestie met Pulis moeten bespreken, maar dat is niet gebeurd. Hij heeft overigens zeker zijn kwaliteiten. Hij hield Stoke in de Premier League en weet hoe hij zijn team moet laten winnen. Maar op een bepaald moment had ik het gewoon gehad met de manier waarop hij voetbal benadert.”

Aaron Ramsey herstelde na een lange revalidatie uiteindelijk van de breuk en op zijn 27ste voetbalt hij nog steeds bij Arsenal. De middenvelder is ook een vaste waarde in de nationale ploeg van Wales.

De bewuste fase, waarbij Shawcross het been van Ramsey brak (opgelet, niet voor gevoelige kijkers):