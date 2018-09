Acht maanden wachten: Simon Mignolet mag zich eindelijk nog eens bewijzen bij Liverpool Kristof Terreur in Engeland

25 september 2018

13u20

Bron: @HLNinEngeland 1 Premier League Eindelijk nog eens tussen de palen. Simon Mignolet (30) staat morgen tegen Chelsea voor het eerst in 8 maanden onder de lat bij Liverpool. Zijn eerste officiële match in zes maanden ook. Zijn laatste wedstrijd speelde hij met de Rode Duivels, vrienschappelijk tegen Saudi-Arabië eind maart.

Een handblessure besliste er anders over. Stiekem had Roberto Martínez gehoopt om Simon Mignolet begin deze maand speelminuten te geven tegen Schotland. Alleen: de hand van de doelman wilde niet mee. Hij keerde geblesseerd terug naar zijn club. Weer wat langer geduld uitoefenen. Morgenavond is het wachten voorbij. Na 8 maanden staat hij bij Liverpool weer tussen de palen. Dat bevestigde Jurgen Klopp: "Simon heeft zich briljant gedragen in mijn ogen." Mignolet speelde voor het laatst in het rode shirt op 27 januari 2018, in de FA Cup tegen West Bromwich. Tussendoor is er veel gebeurd. Eerst verloor hij voorgoed zijn plaats aan Loris Karius, die in de Champions Leaguefinale helemaal door de mand viel. Vervolgens tuimelde hij, na de miljoenentransfer van Alisson Becker, naar rang drie in de keepersorde. Mignolet stuurde aan op een transfer, maar het was uiteindelijk Karius die op huurbasis mocht beschikken. Een overgang waar Mignolet vragen bij had.

In de laatste week van augustus maakte hij dat ook duidelijk in deze krant. Iets wat zijn trainer, Jurgen Klopp, maar matig kon appreciëren. Klopp: "Als je het mij vraagt, heeft het weinig zin om je onvrede in de openbaarheid te gooien. Dat kan je beter intern uitpraten. We zijn allemaal mensen en ik heb er geen problemen mee. Als hij echt tevreden zou zijn met zijn rol als nummer twee zou ik hem niet goed kennen. Hij is een topprof, een topkeeper. Maar er zijn ergere zaken in de wereld dan nummer twee bij Liverpool te zijn - en redelijk goed betaald ook, by the way."

Mignolet krijgt in de bekercompetities zijn kans. In de Premier League en Champions League is Alisson incontournable. Divock Origi mist Chelsea door een blessure. Ook hij zou normaal gezien in aanmerking hebben gekomen voor zijn eerste minuten. De Belgische WK-ontdekking van 1994 haalde dit seizoen nog geen enkele keer de kern.