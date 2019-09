Absolute topderby in Noord-Londen: Arsenal net niet op en over Tottenham, Vertonghen in ere hersteld ODBS

01 september 2019

20u20 0 Arsenal ARS ARS 2 einde 2 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League De theorieën als zou hij dit seizoen niet meer aan de bak komen of op Transfer Deadline Day nog verkassen, kunnen meteen de vuilbak in. Jan Vertonghen maakte een rentree door de grote poort bij de Spurs. Alleen een zege in de altijd o zo felbeladen derby bij Arsenal, zat er net niet in. Maar Vertonghen hield samen met maatje Alderweireld het hoofd boven water.

Twee keer glipten Lacazette en Aubameyang, het onvermijdelijke duo in de aanval bij de 'Gunners’, toch door de mazen van het Belgische net. Even veel keer was het goal. Zo realiseerde Arsenal een erg knappe comeback tegen de Spurs, die zich in de eerste helft weer presenteerden als een Champions League-finalist en op 0-2 kwamen. Mét Vertonghen weer in de basis. Pochettino zal nu ongetwijfeld wel tevreden geweest zijn over de Duivel. Dávinson Sanchez, die hem de voorbije weken op de bank hield, werd verrassend verwezen naar de rechtsachter. Een noodoplossing, na het uitvallen van Walker-Peters. Eriksen, na een goeie Spurs-aanval, en Kane, op penalty na een roekeloze fout van brokkenpiloot Xhaka op Son, hadden de Spurs op rozen gezet. De in totaal tiende goal al van de spits al in de Noord-Londense derby. Harry Kane, de Londense ‘King of the North’.

Cruciaal was de aansluitingstreffer van Lacazette op slag van rusten. Vertonghen durfde niet voluit in duel om ook geen penalty tegen te krijgen. De Franse spits fusilleerde Lloris en gaf de ‘Gunners’ een boost van vertrouwen na een voor hen pijnlijke eerste helft. Aubameyang devieerde in minuut 71 knap binnen op assist van Guendouzi (2-2) en Arsenal leek nog op en over de aartsvijand te gaan. Maar de 3-2 van Sokratis werd wegens nipt voorafgaand buitenspel van Kolasinac afgekeurd. Maar ook de Spurs hadden kansen: Son was er tot twee keer toe heel dicht bij en Kane viseerde van dichtbij keihard de verste paal. U leest het: deze partij kon alle kanten uit. Reclame voor de Premier League. 95 minuten lang beklijvend voetbal. Met Vertonghen in ere hersteld. Eindelijk.