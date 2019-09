Abraham grote man bij Chelsea met drie goals, Batshuayi geeft assist en Dendoncker bij rust gewisseld Redactie

14 september 2019

17u40 0 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 2 einde 5 CHE CHE Chelsea Premier League Chelsea heeft stevig uitgehaald op het veld van Wolverhampton. De Blues wonnen met 2-5 op het veld van de ploeg van Leander Dendoncker, die bij rust in de kleedkamer bleef. Bij Chelsea viel Michy Batshayi dertien minuten voor tijd in, maar op dat moment had zijn concurrent Tammy Abraham wel al drie keer gescoord. De Engelse spits zit zo toch al aan zes goals. Batshuayi gaf wel nog een assist voor de 2-5.

Chelsea klom na ruim een halfuur op voorsprong op Molineux. Tomori pakte uit met een zondagsschot en de 0-1 verdween héérlijk in de bovenhoek. Balen voor Leander Dendoncker en co, maar daarna ging het wel snel. Tammy Abraham maakte er met een echte spitsengoal eerst 0-2 van en daarna knikte hij ook de 0-3 tegen de touwen. Michy Batshuayi zag het vanaf de bank gebeuren.

De Wolves moesten iets proberen en bij rust werd Dendoncker vervangen door Cutrone. Maar dat bracht niet al te veel zoden aan de dijk. Tien minuten na rust maakte Abraham er ook nog 0-4 van. De buit was dan al binnen voor de mannen van Frank Lampard, die Abraham ook nog een owngoal zag maken. De spits werd zo de eerste Premier League-speler ooit die zowel een hattrick als een eigen doelpunt maakte. Batshuayi viel dertien minuten voor tijd nog in, maar scoren lukte niet meer. De Belgische spits gaf echter wel nog een assist voor de 2-5 van Mason Mount, tussendoor had Cutrone nog voor 2-4 gezorgd.