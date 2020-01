70 op 72: Liverpool vloert West Ham na strafschopfout op Origi en zet Man City op 19 (!) punten XC

29 januari 2020

22u36 3 West Ham United WHU WHU 0 einde 2 LIV LIV Liverpool Premier League Liverpool heeft ook niets laten liggen op het veld van West Ham United. De autoritaire leider in de Premier League won met 0-2 en zet eerste achtervolger Manchester City reeds op negentien punten.

Sadio Mané ontbrak wegens een blessure, zo mocht Divock Origi nog eens starten bij Liverpool. Tien minuten voor de rust versierde de Rode Duivel een strafschop, waarna Mohamed Salah doelman Lukasz Fabianski de verkeerde kant uitstuurde: 0-1. ’t Was meteen ook het eerste schot tussen de palen.

West Ham ging na de pauze aanvallender voetballen. En daar profiteerden de bezoekers optimaal van. Salah lanceerde Alex Oxlade-Chamberlain, die laatste rondde de tegenaanval perfect af. Halverwege de tweede helft was Origi dicht bij de 0-3, maar Fabianski ging goed plat. Twee minuten later werd de Belg naar de kant gehaald.

Liverpool kwam in de slotfase niet meer in de problemen. Eindstand: 0-2. De troepen van Jürgen Klopp boekten zo hun 23ste overwinning in 24 matchen. 70 op 72. Eerste achtervolger Manchester City telt negentien punten minder. Liverpool wordt kampioen in Engeland. Of wat dacht u?