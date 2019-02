6-0! Man City speelt Chelsea helemaal zoek, Agüero goed voor hattrick na fenomenale goal ODBS

10 februari 2019

17u41 5 Manchester City MCI MCI 6 einde 0 CHE CHE Chelsea Premier League Manchester City staat alweer op gelijke hoogte met Liverpool. En hoe! De Citizens, met De Bruyne in de basis, draaiden Chelsea zonder genade door de gehaktmolen. Na 4 minuten stond het al 1-0, na 25 minuten 4-0, in minuut 56 had Sergio Agüero zijn hattrick in de mand gelegd. Eden Hazard mee onderuit. Voor Chelsea wordt het een helse klus om zich nog te kwalificeren voor de Champions League.

.@aguerosergiokun UIT HET NIETS! 😳💣 pic.twitter.com/Dq0Zxk4ySi Play Sports(@ playsports) link

Chelsea verlaat het Etihad Stadium met grote vraagtekens. Rond de sportieve toekomst: voor het tweede jaar op rij dreigt de Europa League. Chelsea staat zesde met op gelijke hoogte met Arsenal en moet het onder Solskjaer herboren Man United als vierde voor zich dulden. Tottenham staat 10 punten voor. Rond de positie van Sarri ook. Die lijkt zijn ‘Blues’ nog amper te kunnen motiveren. De vorige uitmatch, op Bournemouth, werd het ook al 4-0. Eden Hazard wacht opnieuw een lastige week. Met analisten en fans die hem het openlijk geflirt met Real Madrid verwijten. Stoker van onrust binnen de rangen. Ook vanavond kapittelde Chelsea, ondanks nog enkele goeie openingsminuten, bij de minste tegenslag.

De Bruyne, dan toch weer in de basis, met de pré-assist voor Bernardo Silva wiens voorzet door Sterling ingetrapt werd. Agüero miste meteen daarna nog een intikker op de 2-0. Dat moest mooier, moet ‘El Kun’ gedacht hebben. Vanop een twintigtal meter krulde hij héérlijk raak in de verste bovenhoek. Wat een doelpunt. Barkley, dat is een middenvelder van Chelsea, schonk hem vervolgens de 3-0 en na de pauze vervolledigde Agüero zijn hattrick via een penalty. Zijn elfde hattrick in de Premier League, waarmee de Argentijnse sluipschutter het record van Alan Shearer evenaart.

De titelstrijd in Engeland draait zo uit op een onversneden duel tussen Liverpool en Manchester City en in mindere mate Tottenham. De Citizens deden er na vandaag nog een vertrouwensboost bovenop, voor zover dat nodig was. En dan waren Kompany en Sané er nog niet eens bij en vielen David Silva, Mahrez en Jesus slechts in. Wat een weelde voor Guardiola, die De Bruyne liet starten. De Rode Duivel behoorde zeker niet tot de uitblinkers, maar heeft wel weer 68 minuten extra op de teller die hem moeten toelaten naar zijn beste niveau te groeien. Over tien dagen wacht Schalke 04 voor Man City in de Champions League.