5 op 5 voor Eden Hazard tegen Bournemouth Doelpunt Rode Duivel volstaat voor nipte winst Kristof Terreur in Engeland

19u30

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Vijf goals in vijf matchen tegen Bournemouth. Eden Hazard voetbalt graag tegen de Engelse kustploeg. Zijn enige doelpunt volstond voor winst. Chelsea houdt zo voeling met de top drie. “Ik hou ervan om hier te spelen”, lachte de Rode Duivel. “Een doelpunt en drie punten: I’m happy.”

AFP Hazard viert zijn doelpunt in het Vitality Stadium.

In een interview met Soccer AM kreeg Eden Hazard de vraag wie de beste speler van Chelsea is. Met een brede glimlach antwoordde hij: “Eden Hazard, ik.” Het was met een halve kwinkslag dat hij het zei, maar er zit veel waarheid. Intrinsiek steekt hij er bij Chelsea ver bovenuit. Zijn erelijst liegt niet: twee Premier Leaguetitels, een League Cup, een Europa League, drie verschillende trofeeën voor Speler van het Jaar en die van Jonge Speler van het Jaar.

Meer killer

Alleen hangt er ook een ‘maar’ aan vast. Winnen is nooit een obsessie geweest voor Hazard, plezier des te meer. Over lijken gaat hij niet. Zit niet in zijn karakter. Hij is tevreden met wat hij heeft. Of om het met de woorden van Antonio Conte te zeggen: “Eden is soms... Eden. Als hij een doelpunt maakt, is hij gelukkig. En bij de volgende mogelijkheid verkiest hij een assist boven een tweede. Als Ronaldo er een maakt, wil hij een tweede, een derde, een vierde. Hetzelfde geldt voor Messi. Dus ja, hij kan nog beter worden. Eden is niet zelfzuchtig. Hij houdt van het spelletje en geniet ervan. Ik hou van zijn gedrag, van zijn attitude. Maar ik blijf tegen hem herhalen: dat hij in elke match belangrijk moet zijn. Als coach mag je zoiets van zo'n sleutelspeler verwachten. Als God je talent heeft gegeven, moet je daar het maximale uit halen. Het is mijn taak hem te pushen. In elke match, op elk moment. Hij zou wat meer killer mogen zijn."

Doelpunt 75

Zijn goal tegen Bournemouth, op aangeven van Alvaro Morata, was zijn eerste in de Premier League dit seizoen, zijn 75ste in 260 officiële matchen voor Chelsea. Eerder scoorde hij wel twee keer in de Champions League tegen AS Roma. Hazard was aan de kust de beste speler op het veld. Hij creëerde maar liefst 7 kansen, maar Morata en co. vergaten ze af te maken. Degradatiekandidaat Bournemouth, dat graag meevoetbalt en zo ook ruimte weggeeft, heeft Hazard altijd goed gelegen: in vijf confrontaties vond hij evenveel keer de weg naar het net.

Thibaut Courtois speelde zijn match met een goede redding. Michy Batshuayi viel in het slot in.

