45 miljoen voor Tielemans? Dat schrikt Leicester niet af Kristof Terreur

01 april 2019

06u44 0 Premier League De poging om hem definitief vast te leggen komt er. Leicester City staat in nauw contact met Monaco over huurling Youri Tielemans, zaterdag weer goed voor een assist.

De hoge vraagprijs die Monaco in januari op het hoofd van Tielemans kleefde, zo’n 45 miljoen, schrikt niet af. Leicester wil de Rode Duivel (21) graag vastleggen, ondanks geen optie tot aankoop in de huurovereenkomst. Daarvoor is de verrassende kampioen van 2016 zelfs bereid zijn clubrecord te verbreken: dat staat momenteel op naam van Islam Slimani, in 2016 overgekomen voor 30 miljoen. “Het is iets waar we aan zullen werken”, gaf coach Brendan Rodgers zaterdag toe. “Op dit moment moeten we respecteren dat hij op papier geen speler van ons is, maar Youri voelt zich hier geweldig en wij zouden graag met hem verderwerken. Alles ligt nu in handen van de twee clubs.” Voorzichtigere uitspraken dan die hij eerder vorige week deed. Toen klonk dat zo bij Rodgers: “Er lopen gesprekken met Monaco. Het werk gaat door.”

Tottenham en United

Is hij op zijn hoede voor kapers? Of werd hij teruggefloten door zijn oversten? Tottenham volgt het dossier van Tielemans nog altijd op. Bij Man United heeft hij een plaats op een lange lijst met interessante targets, maar is hij op dit moment nog geen prioriteit. “We zien wel wat er deze zomer gebeurt”, zegt Tielemans. “Ik maak me daar op dit moment weinig zorgen om.”

In Leicester dragen ze Tielemans op handen. Lieveling wegens zijn swagger en zijn inzet. Zijn snelle aanpassing aan de Premier League heeft zijn reputatie versterkt. De deuken die zijn imago had opgelopen na een moeilijke passage bij Monaco heeft hij zelf netjes uitgeblutst. Zijn stats spreken voor zich. In zijn laatste vijf wedstrijden was hij telkens beslissend: drie assists en een doelpunt - alleen die corner die aan de basis lag van de winner tegen Burnley werd niet gevalideerd als assist. Zaterdag tegen Bournemouth creëerde hij drie kansen en schotelde hij Vardy zijn dertiende van het seizoen voor.

In zijn rug blonk er nog eentje uit. Wilfred Ndidi (ex-Genk) leeft zich helemaal uit sinds de komst van Tielemans. Stofzuiger met extra power.