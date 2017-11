40ste van Harry Kane in 2017 levert Spurs slechts een punt op, Man United wint met gelukje De redactie

18u52

Bron: HLNinEngeland 0 EPA Premier League Een afgeweken schot bezorgde een voorspelbaar Manchester United de zege tegen Brighton. Tottenham verspeelde verrassend punten op Wembley. Zelfs de veertigste van Harry Kane, de Premier Leagues beste spits, in 2017 volstond niet.

Een schot van Ashley Young, na een corner die er eigenlijk geen was, verdween via het lichaam van verdediger Dunk in doel. Een lucky goal besliste Man United-Brighton: Mat Ryan had geen verhaal. Sneu voor de promovendus, die op Old Trafford een verdienstelijke wedstrijd speelde. Romelu Lukaku kreeg zijn kansjes, maar het kanon stond niet afgericht. Hij joeg een bal wild over en verkwanselde twee kopkansen – Ryan zat er goed bij. Ook met Zlatan aan zijn zijde, voorbij het uur, lukte het niet om te scoren. De teller in de Premier League blijft op acht staan in dertien matchen. Marouane Fellaini mocht tien minuten voor tijd invallen.

AFP Ashley Young gaat voorbij Anthony Knockaert.

Tottenham bleef op Wembley tegen de verwachtingen in op een gelijkspel steken tegen West Bromwich, dat eerder deze week coach Tony Pulis op straat zette. Rondon bracht de Baggies vroeg op voorsprong. Harry Kane redde de Spurs na rust van de blamage met zijn veertigste in 2017. Hij is slechts de vierde speler uit de vijf topcompetities die die kaap dit jaar rondde naast Lionel Messi (Barcelona, 47), Edinson Cavani (PSG, 46) en Robert Lewandowski (Bayern, 41). Jan Vertonghen werd bij Tottenham op het uur vervangen. Moussa Dembélé viel in.

Watford blijft verrassen. De ploeg van Marco Silva, de coming man onder de trainers in de Premier League, gaf Newcastle kletsen (0-3 winst). Christian Kabasele speelde een meer dan degelijke match. Hij is bij Watford sinds september onbetwist titularis. Twee keer was hij in de opbouw bij een doelpunt betrokken.

Crystal Palace pakte in het slot de tweede zege van het seizoen. Invaller Christian Benteke miste tegen Stoke enkele kansen, maar Loftus-Cheek en Sakho vonden in zijn plaats de weg naar doel. De Eagles blijven rode lantaarn, maar hebben wel aansluiting gevonden met de rest na een desastreuze start.

