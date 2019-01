18 coaches in 10 jaar topvoetbal: Premier League-speler getuigt hoe het is om telkens uitgeleend te worden DMM

Dat een uitleenbeurt niet altijd over rozen loopt en dat het soms behelpen is. Dat bewijst de getuigenis van Crystal Palace-speler Andros Townsend bij BBC. De Britse openbare omroep zocht uit hoe het voor jongere spelers is om in hun evolutie naar topvoetballer uit te komen op een lager niveau. Townsend zelf speelde zo op zijn 27ste al voor 18 verschillende coaches.

Het is een al bij al rustige wintermercato in voetballand. De grote transfers blijven op enkele uitzonderingen na grotendeels uit. Al valt de grote hoeveelheid uitleenbeurten dan weer wel op. Zo wordt Youri Tielemans sinds kort in verband gebracht met een uitleendeal aan Leicester City en zijn er met de voorlopig tijdelijke overgang van Gonzalo Higuaín naar Chelsea nog wel enkele voorbeelden te noemen.

Toch zijn het vooral jongere spelers onder 20 jaar die voor een bepaalde periode bij een andere club worden uitgestald. Veelal om te rijpen op een lager niveau. En in de hoop om in een later stadium van hun carrière terug te keren naar de moederclub. Geen competitie die de kroon beter spant dan de Premier League op dat vlak. Zo heeft Manchester City een twintigtal huurlingen rondlopen in heel Europa. Misschien nog navenanter: van de 24 spelers die op het WK in Rusland voor Engeland uitkwamen, deden er 16 ervaring op bij clubs uit lagere klassen.

Opleiden versus uitlenen

Eén van de grote discussies aan de overkant van Het Kanaal is dan ook hoe jongere spelers zich het best opwerken tot volwaardige Premier League-krachten. Door zo lang mogelijk bij hun moederclub in de jeugdselecties te spelen of door via diverse uitleenbeurten bij vaak mindere ploegen te leren knokken voor hun plaats?

Eén van de spelers die het op de laatste manier deed is Andros Townsend. De middenvelder van Crystal Palace werd opgeleid bij Tottenham, maar werd daarna 9 keer uitgeleend alvorens op de deur van de eerste ploeg bij de Spurs te kunnen kloppen. Op zijn 27ste speelde Townsend - die u kan kennen van zijn weergaloze goal in de kerstperiode tegen Manchester City - zo voor niet minder dan 18 verschillende trainers.

9 uitleenbeurten in vijf jaar

“Ik ben zo’n beetje gediplomeerd om over uitleenbeurten te praten”, vertelt Townsend bij BBC Sport. De Engelsman heeft daarbij graag inzicht over hoe het er in de lagere regionen aan toe gaat. Townsend trok vooral zijn plan bij Yeovil, Leyton Orient, MK Dons, Ipswich, Watford, Millwall, Leeds en Birmingham, maar is nu een vaste Premier League-waarde bij Crystal Palace. Ook bij Tottenham speelde hij vijftig duels.

“Bij Yeovil kregen we een klein verblijf toegewezen boven een pub. Het eten was er niet echt geweldig, althans niet voor een topsporter. Dus gingen ik en m’n ploegmaat er op uit om een elektrische oven te kopen. Geen idee of het volgens de regels van ons verblijf toegelaten was, maar we kookten elke avond om toch een beetje goede voeding binnen te krijgen. Bij Tottenham waren we gewoon dat er dagelijks voor ons gekookt werd. Bij Yeovil moesten we daar zelf voor instaan.”

IJsbad

Back to basics dus en dat bewijst Townsend ook nog met een andere straffe anekdote. “Bij Tottenham was het zelfs voor jeugdspelers gebruikelijk om na een wedstrijd een ijsbad te nemen. Bij Yeovil gebeurde dat niet. Wij deden het toch op een geïmproviseerde manier en dat voorbeeld werd tot onze verrassing gevolgd door de oudere ploegmaats bij Yeovil. We waren gewoon vastbesloten om een goede indruk na te laten, dat we daar niet echt over nadachten.”

“Het waren ongelofelijke ervaringen die me een sterker persoon hebben gemaakt. Jongere voetballers blijven vandaag soms te lang bij de academie van hun club. Ze komen ‘niet meer buiten’. Zo weten ze niet hoe het is om te spelen tegen de degradatie of met kerels die moeten voetballen om hun huur te kunnen afbetalen. Mijn uitleenbeurt bij Yeovil was op die manier een van mijn beste ervaringen als voetballer.”