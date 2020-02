17de zege op rij voor Liverpool in Premier League: Mané maakt verschil bij Norwich (0-1) Redactie

15 februari 2020

20u12 2 Norwich City NOR NOR 0 einde 1 LIV LIV Liverpool Premier League Zeventiende zege op rij voor Liverpool in de Premier League. Met dank aan invaller Sadio Mané die alweer het verschil maakte. Zijn 100ste treffer in Engelse loondienst (25 voor Southampton en 75 voor Liverpool) bleek genoeg om Norwich opzij te schuiven: 0-1. De felbegeerde titel is zo weer een stap dichterbij.

Na een weekend zonder Premier Leaguevoetbal mocht Liverpool weer aan de bak, op bezoek bij Norwich City. Nog nooit was het gat tussen een koploper en de nummer 20 zo groot: 55 punten. Maar de thuisploeg speelde geen degradatievoetbal. Norwich streed met het mes tussen de tanden, wetende dat het niets te verliezen had tegen de nog ongeslagen koploper.

Daar had Liverpool zichtbaar moeite mee ondanks het fikse veldoverwicht. De geel opgetrokken muur was voor de ploeg van Jürgen Klopp moeilijk te bespelen. Alle sterren stonden binnen de lijnen. Alleen Sadio Mané begon op de bank, omdat hij net hersteld was van een blessure.

Juist hij redde zijn ploeg door op fraaie wijze de bal uit de lucht te plukken, zijn lichaam te gebruiken en vervolgens in de korte hoek af te ronden. De uitstekend keepende Tim Krul was ditmaal wel kansloos. De VAR keek nog naar de beelden omdat Mané mogelijk een overtreding zou hebben gemaakt, maar de scheidsrechter gaf groen licht voor zijn treffer. Toch moest Liverpool oppassen tot de laatste seconde. Norwich probeerde het via gevaarlijke uitbraken, maar topschutter Teemu Pukki kon doelman Allison niet kloppen.

Zo won Liverpool zijn 25ste wedstrijd van dit seizoen en groeide het gat met Manchester City tot 25 punten. De naaste achtervolger speelt woensdagavond tegen West Ham United.