13 goals in september: Harry Kane blijft knallen Kristof Terreur in Engeland

15u22 0 Photo News Premier League Veel meer dan over Romelu Lukaku gaat het in Engeland over Harry Kane. Eigen spits eerst. Op de persconferentie van bondscoach Gareth Southgate kwam deze week de vraag: "Hoe ver is Kane nog verwijderd van Messi en Ronaldo?" Kane, de beste van de planeet in hun kleine wereld? Tegen Huddersfield joeg de Tottenhamspits zijn twaalfde en dertiende van de maand binnen. September, ook wel een Hurricane maand.

Gaat u even zitten voor de cijfers: 36 goals in 31 matchen voor Tottenham in 2017, ondanks een droge maand augustus; zes hattricks in clubverband dit jaar, evenveel als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski samen; 21 goals in zijn laatste 10 uitwedstrijden voor Spurs en Engeland; 13 goals in 8 wedstrijden in September; 7 goals in 7 dagen. Bij Huddersfield stonden ze er voor rust bij en keken ze ernaar. Zelden kreeg de defensie van de promovendus grip op zijn loopbewegingen en acties. Het volledige repertoire van Kane. Twee goals, een goal afgekeurd voor buitenspel en een knap dropshot dat op het dak van het doel belandde. Kane spreidde de armen. Voor de zesde keer deze maand triomfeerde hij. Vijf dubbels, een hattrick. De superlatieven in Engeland zijn bijna op. Doelpuntenmachine. De beste spits ter wereld? Stilaan valt zijn naam in een adem met die van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.



Sommige collega's rolden donderdag met de ogen toen de vraag op de persconferentie van bondscoach Gareth Southgate kwam: "Hoe ver is Kane nog verwijderd van het niveau van Messi en Ronaldo?" In een WK-jaar durven Engelsen hun spelers hoger duwen dan hun werkelijke waarde - die hunker naar erkenning en internationaal succes. Anderen vinden Kane nog altijd onderschat. Een eenseizoenswonder is hij al lang niet meer. In 120 Premier Leaguematchen voor de Spurs scoorde hij er 84 - evenveel als Ronaldo, in zijn Unitedperiode wel geen spits. Met een reeks van 21, 25 en 29 goals in de voorbije drie campagnes lijdt het geen twijfel dat Kane in 2018, net als Lukaku, de kaap van de 100 zal overschrijden. Alan Shearer, recordschutter in de Premier League, vreest dat zijn landgenoot zijn mijlpaal van 260 goals in de Engelse topklasse van de tabellen zal vegen. Ook dat van het aantal hattricks - 11. Hij is nog maar 24. (lees hieronder verder)

Harry Kane has now scored as many Premier League goals as Cristiano Ronaldo.



84 each. ¿¿ pic.twitter.com/owSidvbQB6 — Squawka Football (@Squawka) 29 september 2017

Kane verzamelt de wedstrijdballen van zijn drieklappers voorlopig ergens in zakken in de kast. "Ze wachten om uitgestald te worden in een speciale kamer", zegt hij. "Ze is nog niet gebouwd, maar ik wil wel zo'n mini-museum met de matchballen en mijn bekers." Nu met Tottenham nog trofeeën winnen - dat palmares oogt akelig leeg.



Toby Alderweireld en Jan Vertonghen stonden bij Tottenham 90 minuten tussen de lijnen. Een nieuw clean-sheet erbij voor het Belgisch duo. Laurent Depoitre speelde ondanks het overwicht van Spurs (0-4) geen onaardige match. Met een pegel trof de Huddersfieldspits de lat. Door de zege blijft Tottenham bovenin meedraaien. Sissoko en Davies scoorden de andere goals.

