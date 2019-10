0-9! Leicester City tekent voor grootste uitzege ooit in Premier League, Tielemans met goal en assist Kristof Terreur in Engeland/LPB

25 oktober 2019

22u40 6 Southampton SOU SOU 0 einde 9 LEI LEI Leicester City Premier League De sluizen open. In de hemel en achterin bij Southampton. Leicester spoelde ‘The Saints’ helemaal weg: 0-5 aan de rust, 0-9 bij het laatste fluitsignaal. De grootste uitzege in de historie van het Engels topklasse. Ook Youri Tielemans pikte zijn doelpuntje en een assist mee. Weer complimenten.

Voorlopig op plaats twee in de Premier League: Leicester City. Elftal met potentie. Noord-Ier Brendan Rodgers (46) is altijd een goeie trainer geweest. Ondanks die deuk in de reputatie na zijn ontslag bij Liverpool - op Anfield was hij wellicht wat te hoogmoedig. Toen een net-niet kampioen in 2014 met kannibaal Luís Suárez als zijn hongerige aanvalsleider.

Nog altijd wil Rodgers academisch voetbal zien van zijn elf. Simpele, efficiënte passes. Het is nog vroeg, maar zijn Leicester is een voornaam kandidaat om zich dit seizoen tussen de grote zes te wurmen. Aspirant voor een Champions Leagueticket als ze deze vorm aanhouden.

Tussen de palen staat Kasper Schmeichel, zoon van en één van de betere in de Engelse topklasse. Zijn achterlijn wordt gevormd door een Portugese tgv op rechts, Ricardo Pereira. Een verdediger met goeie voeten, rust en jaren ervaring: Jonny Evans. Er was een reden waarom Pep Guardiola die graag naar Man City wou halen. Aan zijn zijde heeft Caglar Söyüncü, een jonge Turk, Harry Maguire helemaal in de vergeethoek geduwd - hij werd vorige zomer voor een recordbedrag aan Man United verpatst. Zijn jonge Engelse linksachter Ben Chilwell staat op het lijstje van verschillende topclubs wegens zijn volume en aanvallende impulsen (doelpunt en twee assists op Southampton).

Op het middenveld lopen twee bekenden uit de Jupiler Pro League. Wilfred Ndidi is nog altijd maar 22, maar met zijn uitschuifbare benen een stofzuiger met een dubbele loop. Voor hem draaft verbindingsman Youri Tielemans. Bij de Rode Duivels brengt hij niet hetzelfde, wegens in een andere rol, en klaagt en zaagt de kritische massa. In Engeland noemen ze hem een koopje van 45 miljoen. Een middenvelder van wie niet wordt gesnapt dat hij nog bij Leicester zit. Wegens zijn rust aan de bal, zijn vista, zijn scorend vermogen en simpele passjes.

Samen met James Maddison, begenadigde tien met zijn streken, tekent de ex-Anderlechtspeler er de lijnen uit. Tikken maar. Beste voorbeeld daarvan was de vierde tegen de tien man van Southampton: doelpunt over een aantal stationnetjes. Pérez, Ricardo, Tielemans, Ndidi, Chilwell en opnieuw Pérez.

Pérez heeft Ayoze als voornaam. Een Spanjaard van 26 die deze zomer overkwam van Newcastle waar hij vaak redder in nood was. Hij vormt mee de voorlijn van drie met Jamie Vardy, zijn energieke doch slimmer geworden woelwater en kampioenenmaker van 2016, en de 21-jarige draver Harvey Barnes op links. In vier seizoenen blijft er van zijn titelploeg nog weinig over, maar met dit jong elftal kan Leicester jaren voort. Als de aasgieren maar niet blijven cirkelen. Die andere Belg op de loonlijst, Dennis Praet, moet het voorlopig stellen met een rol als stand-in. Het is knokken - hij kwan niet van de bank in St. Mary’s.

Greatest winning margins in Premier League history:



2019: Southampton 0-9 Leicester

1995: Man Utd 9-0 Ipswich

2009: Spurs 9-1 Wigan

1999: Newcastle 8-0 Sheff Wed

2010: Chelsea 8-0 Wigan

2012: Chelsea 8-0 Aston Villa

2014: Southampton 8-0 Sunderland

2019: Man City 8-0 Watford



Southampton - Leicester was nooit een match. Chilwell opende de score met een rebound. In de opbouw naar het doelpunt spotte de VAR een gevaarlijke tackle van Ryan Bertrand - de Southampton-back mocht na 10 minuten gaan douchen. De hemelsluizen stonden al uren open aan de Engelse kust, maar daarna zetten ‘The Saints’ de deuren ook open. Tielemans, Pérez drie keer, Vardy twee keer, Maddison met een knappe vrijschop en Vardy met de hattrick in het slot vanop de stip. Iedereen uitblinker.

Intrinsiek is dit Leicester-elftal sterker dan zijn kampioenenploeg in 2016. Hoe ver zouden ‘The Foxes’, zonder de last van Europees voetbal, kunnen geraken? In de top vier?

Wat een start van een weekend waarin Leicester zijn een jaar geleden verongelukte voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha zondag herdenkt.

