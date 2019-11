“Ze willen mijn vrouw dood en wensen mijn dochter kanker toe”: Arsenal-aanvoerder verklaart kwade aftocht Redactie

01 november 2019

Bron: AD 0 Premier League Arsenal-aanvoerder Granit Xhaka erkent dat zijn woede-uitbarsting richting de eigen fans na zijn wissel zondag niet de juiste reactie was. De 27-jarige middenvelder zegt al weken gruwelijke verwensingen naar zijn hoofd te krijgen. “Dat heeft mij ontzettend veel pijn gedaan.”

Na 61 minuten werd Xhaka zondag naar de kant gehaald door Arsenal-trainer Unai Emery in het thuisduel tegen Crystal Palace. Arsenal had vlak daarvoor de gelijkmaker moeten incasseren. De wissel van Xhaka werd door een aanzienlijk deel van het thuispubliek op gejuich onthaald. De Zwitser had dat direct in de gaten en gooide zijn aanvoerdersband op de grond. Vervolgens provoceerde hij de Arsenal-fans door zijn hand achter zijn oor te plaatsen en het publiek op te jutten.

“Wat zich afspeelde rondom mijn wissel heeft me diep geraakt”, stelt Xhaka in een verklaring. “Ik hou van deze club en geef me altijd 100 procent. Ik heb het gevoel dat ik niet begrepen word door de fans. En de laatste weken kreeg ik herhaaldelijk met agressie te maken op sociale media. Mensen zeiden dingen als ‘we breken je benen’, ‘we vermoorden je vrouw’ en ‘ik hoop dat je dochter kanker krijgt’. Die reacties raakten me enorm en zondag was voor mij de druppel toen ik de afkeurende reactie van de fans hoorde bij mijn wissel.”

Xhaka erkent vervolgens wel dat hij niet goed met de situatie omging. “Ik liet mezelf gaan en reageerde op een manier die niet respectvol is voor mijn team en de fans die de club wél steunen. Dat was niet mijn intentie en het spijt me als mensen dat zo interpreteerden. Mijn wens is dat we op een respectvolle en positieve manier verder met elkaar gaan en onthouden waarom we allemaal verliefd zijn geworden op dit spelletje.”