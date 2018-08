"Your city is blue": machteloos United de boot in bij Brighton, Lukaku's eerste treffer van nieuw seizoen baat niet GVS

19 augustus 2018

19u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Premier League "Your city is blue." Het hoongelach bij de fans van Brighton & Hove Albion sprak boekdelen. "Your city is blue." Het hoongelach bij de fans van Brighton & Hove Albion sprak boekdelen. Terwijl City wervelde , bakte die andere ploeg uit Manchester er werkelijk niets van. De goal van Romelu Lukaku baatte niet, de thuisploeg pakte verdiend de scalp van United: 3-2.

Vorige week mocht Romelu Lukaku 23 minuten opdraven, vandaag stond hij vanaf seconde één aan de aftrap. Een dik halfuur had de Rode Duivel nodig om zijn eerste goal van het nieuwe Premier League-seizoen binnen te werken. Met een rake knik vloerde hij Ryan (ex-Club Brugge en ex-Genk), maar echt groot was het feest niet. Op dat moment stond United immers al 2-0 in het krijt. Het draaide voor geen meter, de slordigheden in de defensie waren haast niet te tellen.

Keerde het tij dankzij de treffer van Lukaku? Allerminst. Tien minuten later lag de 3-1 immers in het mandje, alweer Bailly liet zich knullig ringeloren. Na een te trieste tackle ging de bal op de stip - Gross trapte met een gelukje binnen. Wellicht volgde een donderpreek van Mourinho tijdens de rust in de kleedkamer, maar de razende speech viel blijkbaar in dovemansoren. Na de koffie werkelijk geen greintje inspiratie bij de roodhemden. Tot minuut 94 amper één wapenfeit, Ryan had een schitterende reflex in huis op een vlam van een uiterst zwakke Pogba. De Fransman tekende in de slotseconden wel nog voor de 3-2, de ingevallen Fellaini versierde een penalty, Pogba jaste het leer hoog in het dak van het doel.

Een serieuze blamage, Mourinho riep om versterking maar kreeg die niet.