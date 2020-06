“We zijn het beu”, Kevin De Bruyne en Vincent Kompany steunen actie tegen racisme in het voetbal MXG

16 juni 2020

21u58 0 Premier League Kevin De Bruyne en Vincent Kompany scharen zich bij een actie die vraagt om meer diversiteit in het voetbal. De twee Rode Duivels doen dat samen met nog heel wat andere bekende voetballers, zoals Raheem Sterling, Jadon Sancho en David Alaba. “We zijn het moe”, luidt het in de video.

“Ik zal nooit stoppen met zwart te zijn”, luidt het in de video bij onder meer initiatiefnemer Raheem Sterling. De voetballers lanceerden op sociale media een krachtige video die het gebrek aan diversiteit in de sportwereld hekelt. Sterling vertelde vandaag bij Sky Sports dat hij “voelt alsof hij voor de meeste zwarte mensen spreekt, iedereen heeft er genoeg van. Mensen zoals mij hebben een groot bereik en dat moet ervoor zorgen dat de boodschap bij de juiste mensen komt. We moeten aandacht blijven besteden aan deze zaken waar dagelijks mensen mee in contact komen.”

In de video zijn onder meer ook Engels voetbalcommentator Gary Lineker, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Gael Clichy en Lucy Bronze te zien.

Duizenden mensen protesteerden de voorbije dagen in steden als Londen, Liverpool, Birmingham en Edinburgh onder de vlag van ‘Black Lives Matter’ tegen het racisme en politiegeweld dat onder de aandacht kwam na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd drie weken geleden.

Precedent

Sterling kreeg al vaker te maken met racistische bejegeningen. “Als je het nog nooit gevoeld hebt, kun je niet weten wat het betekent”, vulde de aanvaller van Manchester City nog aan. De video komt er vlak voor de herstart van de Premier League. De Engelse competitie start morgen met twee wedstrijden: Aston Villa-Sheffield Utd en Manchester City-Arsenal.

