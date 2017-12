"Wat is ‘iets voelen’ in het geval van Kompany? Een soort aanraking van bijvoorbeeld een vreemde vinger op een spier en dat hij dan schrikt en gaat manken?" Jan Mulder

Een minuut voor Manchester United-Manchester City zoeken je ogen tussen de 22 spelers die ene. Ja, hij is fit. Hij voelt niet bezorgd aan een puntje in een dij, maar loopt net als de anderen lekker warm. Aangezien United lekker warm op de eigen helft blijft zitten, hoeft Vincent geen hardloopwerk te verrichten. Hij staat stil. Kan dus niet geblesseerd raken. Rust.

Na de thee komen ze het veld weer op. Iemand in de studio zegt: ‘Ik zie Kompany niet.’ O, nee. Het is waar: Kompany is in de kleedkamer achtergebleven. Heeft hij zich daar geblesseerd? Weer ‘iets gevoeld’, net als voor de match tegen Shakhtar in de Champions League, waar hij tijdens de warming-up ‘iets voelde’ en niet kon spelen? Wat is trouwens ‘iets voelen’ in zijn geval? Een soort aanraking van bijvoorbeeld een vreemde vinger op een spier en dat hij dan schrikt en gaat manken? Ik bedoel dit niet als misplaatste grap, het patroon van die blessures in dat raadselachtige lichaam interesseert en intrigeert me zo.

Op een dag wordt de interesse zwakker en laat je het varen. Die dag is gekomen. Voor de Manchester derby zei Vincent dat hij bij City betrokken wil blijven: ‘Als fan, als speler, als trainer, als technisch-directeur of zelfs als terreinverzorger.’ Het gaat me zeer aan het hart - Vincent Kompany is/was een groot speler - maar we moeten het vandaag hardop zeggen: ‘Schrap van al deze mogelijkheden één, Vincent.’

