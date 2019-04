“Was het je bedoeling?” De Bruyne dolt met rivaliserende coach na klassegoal KTH/YP

04 april 2019

12u29 0 En nu eerlijk, @DeBruyneKev? 😏 pic.twitter.com/8xU4OnecLn Play Sports(@ playsports) link

Het positiespel, of het gebrek daaraan, van Neil Etheridge speelde zijn rol. Toch deed het niets af aan de klasse van Kevin De Bruyne. Knalde vanuit een scherpe hoek Manchester City weer naar de leiding in de Premier League. Na de derde onderbreking door blessureleed komt De Bruyne stilaan onder stoom. Cardiff City, in acute degradatienood, weegt wellicht iets te licht als waardemeter. Zien wat dat zaterdag geeft op Wembley, voor de halve finales van de FA Cup. En vooral wat hij in de kwartfinale van de Champions League klaar krijgt tegen Tottenham. Het is ‘money time’ voor City, nog op koers voor vier prijzen.

Neill Warnock, de coach van Cardiff, kon na afloop van de wedstrijd wel nog lachen. Samen met zijn doelman klampte hij De Bruyne aan om te vragen of het echt zijn bedoeling was om die bal zo binnen te jagen, waarop de Rode Duivel al lachend “Nee, nee”, antwoordde.