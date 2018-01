"Voetbal is big business", zegt De Bruyne. Ontdek hier hoeveel de Rode Duivel verdient terwijl je dit artikel leest YP

24 januari 2018

17u35

Bron: VTM Nieuws 1 Premier League Afgelopen maandag zette Kevin De Bruyne bij Manchester City zijn handtekening onder een nieuw en fel verbeterd contract. Naar aanleiding van dat nieuws mocht de Belgische pers de Rode Duivel vandaag daarover aan de tand voelen. Onze landgenoot is natuurlijk blij, maar toonde zich ook razend ambitieus. "Ik wil alles winnen met City en wereldkampioen worden met de Rode Duivels", zegt hij in een gesprek met VTM Stadion.



* Ook Kristof Terreur, onze man in Engeland, sprak met Kevin De Bruyne. Het hele verhaal lees je morgen in Het Laatste Nieuws!

Sinds je dit artikel bent beginnen lezen, zou Kevin De Bruyne al

0

euro verdiend hebben. Dat is ongeveer 0,66 eurocent per seconde.

De Bruyne verlengde afgelopen maandag zijn contract bij Manchester City met vijf jaar. Ondanks de lokroep uit onder meer Spanje, blijft hij liever bij de club waar hij nu al twee en een half jaar speelt. “Ik ben hier thuis. Ik blijf ook langer omdat ik in een club zit die nog potentieel heeft om te groeien.”

"Fier op weg die ik al heb afgelegd"

De Bruyne is nu 26 jaar oud. Na een kleine mislukking bij Chelsea, is hij nu uitgegroeid tot een van de sterspelers ter wereld. “Ik haal hier nu niet mijn grote gelijk tegenover José Mourinho en Chelsea. Ik ben gewoon heel fier op de weg die ik heb afgelegd sinds ik acht jaar oud ben en op de opofferingen die ik heb gedaan om hier te komen als speler.”

"Voetbal is big business"

Onze landgenoot zal de komende jaren zo’n 300.000 euro (tekengeld en portretrechten inbegrepen) per week gaan verdienen. Met bonussen erbij kan dat zo’n 440.000 euro per week worden. “Voetbal is nu eenmaal big business. Het feit dat spelers zoveel geld krijgen, wil zeggen dat daarrond nog veel meer geld zit. Ik doe uiteindelijk mijn job om er als atleet elke dag te kunnen staan.”

"Wil alles winnen"

Kevin De Bruyne is misschien wel aan zijn beste seizoen uit zijn voetballoopbaan bezig en is dan ook razend ambitieus. “Ik wil alles winnen.” Te beginnen met Manchester City: “We zitten al in de finale van de League Cup, staan er in de competitie goed voor en we doen ook nog mee in de FA Cup en Champions League. We spelen match per match en willen alles winnen.”

Ook met de Rode Duivels wil De Bruyne dit jaar prijzen pakken. “Al je niet naar het WK gaat om het te winnen, zal je het ook niet winnen. Een toernooi is altijd speciaal en in een match kan vanalles gebeuren, maar dat zijn zaken waar we pas achteraf over moeten praten.”