‘Vintage’ De Bruyne: Rode Duivel met héérlijke assist op Wembley in halve finale van FA Cup ODBS

06 april 2019

19u52 0 Kevin De Bruyne is a dream for anyteam, vision like no other! pic.twitter.com/uUuYHYsmJK Mohammad Arsalan(@ ar54lan) link FA Cup Met een geweldige assist waarop hij een patent heeft, heeft Kevin De Bruyne de ban gebroken voor Manchester City op Wembley. De ‘Citizens’, al winnaar van de League Cup, staan dicht bij een tweede trofee. In de halve finale van de FA Cup staat het momenteel 1-0 tegen Brighton. De andere halve finale tussen Watford en Wolverhampton wordt morgen gespeeld.

Amper vier minuten waren er gespeeld, of KDB pakte uit met een van zijn karakteristieke assists. Balcontrole, zien dat hij (te veel) vrijheid heeft en dan een effectzwangere zwieperd met zijn rechter de zestien in. Draaiend van de goal weg, een nachtmerrie voor menig keeper. Zo ook voor Mathew Ryan, de gewezen doelman van Club Brugge. De assist was een prooi voor Gabriel Jesus. De Braziliaanse spits knikte van dichtbij knap binnen. In minuut 65 haalde Guardiola onze landgenoot naar de kant voor Fernandinho, een gekwetste Kompany haalt nog altijd de selectie niet.

De Bruyne kende een lastig post WK-seizoen tot dusver, met enkele bijzonder vervelende blessures die hem telkens uit het ritme haalden. Maar nu lijkt de trein wel degelijk vertrokken. Tegen Cardiff was hij woensdag goed voor een knappe openingsgoal en de assist in deze halve finale verraadt dat onze landgenoot stilaan tegen zijn betere vorm aanschurkt. 'Right on time’: Man City zit volop in een tweestrijd verwikkeld met Liverpool om de titel in de Premier League, terwijl dinsdag in het Tottenham Hotspur Stadium de heenmatch in de kwartfinales van de Champions League wacht. De ‘Citizens’ volop in de race voor een befaamde 'quadruple' dus. Daarvoor kan je maar beter de beste De Bruyne in huis hebben, zo weet ook Pep Guardiola.