“Trossard inhaleerde lachgas op een feestje, Brighton zal zaak intern behandelen” Redactie

13 februari 2020

06u00 0

Leandro Trossard (25) geniet van zijn eerste winterbreak in Engeland. De ex-Genkenaar zette samen met drie Brighton-ploegmaats de bloemetjes buiten, maar dat kan de Rode Duivel nu wel eens duur komen te staan. Er doken immers beelden op waarop Trossard in het gezelschap van collega’s Pascal Gross, Shane Duffy en Alireza Jahanbakhsh van een ballon aan het inhaleren is. Hoewel niet zeker is welk goedje in de ballon zat, is de lokale krant The Argus er op basis van getuigen quasi van overtuigd dat het om lachgas gaat. De Premier League-club is op de hoogte, “deze kwestie zal intern worden behandeld”, vertelde een woordvoerder.

Het inhaleren van lachgas brengt je even in een roes, maar brengt ook risico’s met zich mee, zoals irritatie aan de ogen, longen en bewustzijnsverlies. Het is enorm populair bij de Britse jeugd. Raheem Sterling kwam eerder al eens in een slecht daglicht te staan nadat hij openlijk aan een fles lachgas aan het slurpen was. Voormalig coach Brendan Rodgers stond toen op z’n achterste poten. “Spelers moeten altijd gefocust zijn en zich op het voetbal concentreren. Ik vind niet dat je dit soort zaken als voetballer moet doen.” Uiteindelijk kreeg hij geen zware straf.

Trossard is een onbetwiste basisspeler bij Brighton, dat op een vijftiende plek staat. Hij speelde in het zuiden van Engeland al twintig matchen, goed voor drie goals en vier assists. In de strijd tegen de degradatie kan hij een cruciale rol spelen.