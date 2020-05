‘t Lijkt wel een plaag: ook Riyad Mahrez slachtoffer van overval, schade liep op tot half miljoen euro YP

31 mei 2020

21u11

Bron: Belga 0 Premier League Manchester City-buitenspeler Riyad Mahrez is vorige maand, op 24 april, het slachtoffer geworden van een inbraak op zijn thuisadres in Manchester. De Algerijn zou zo'n half miljoen euro lichter zijn gemaakt. Dat melden zondag diverse Britse mediastations.

De overvallers drongen zijn appartement binnen op een moment dat er niemand aanwezig was. Ze maakten drie luxehorloges buit met een waarde van meer dan 300.000 pond (ongeveer 330.000 euro). Verder werd meer dan 50.000 pond (55.000 euro) in cash meegenomen, net als armbanden van Cartier en zeldzame voetbalshirts met een geschatte waarde van 150.000 pond (166.000 euro).

Het appartement van Mahrez was niet het enige dat die dag werd overvallen. Ook in andere appartementen in dezelfde blok werd ingebroken.

Eerder dit voorjaar werden ook Tottenham-ploegmakkers Jan Vertonghen en Dele Alli al gewelddadig overvallen. Alli was op het moment van de feiten thuis. Vertonghen was niet thuis, maar zijn gezin wel.