“Sign him up!”: Leicester-fans lyrisch over Tielemans, die scoort in zege tegen Arsenal Kristof Terreur

28 april 2019

14u53

Bron: @HLNinEngeland 4 Premier League “Sign him up, sign him up”. Voor de zoveelste keer bezongen de Leicesterfans deze middag Youri Tielemans, mede-matchwinnaar tegen Arsenal. Zijn uitleenbeurt is een schot in de roos. Nu nog een akkoord vinden met Monaco.

Drie goals, vier assists. Youri Tielemans (21) kan een erg mooie balans voorleggen na 11 wedstrijden in de Premier League. Elke 130 minuten is hij rechtstreeks betrokken bij een doelpunt - een vijfde assist werd hem door een aanraking van een opponent ontzegd. Bovendien heeft hij een voet in één op drie doelpunten die zijn team scoorde sinds zijn komst. Sterke binnenkomer heet dat. Deze middag kopte hij Leicester op voorsprong tegen Arsenal op aangeven van maatje James Maddison, aanvallende middenvelder die hij als box-to-box mee helpt ondersteunen. Goeie ren, stevig knik. Zijn derde van het seizoen. Zijn eerste tegen een ploeg uit de top zes. Hij krulde er ook nog eentje net naast de paal. In het slot van de match gooide Jaimy Vardie de match op slot: eerst verzilverde hij na een een-tweetje met de dwarsligger een assist van doelman Schmeichel, helemaal in het slot tikte hij nog van dichtbij binnen.

Voorlopig kan Leicester nog geen updates geven over een eventueel verlengd verblijf. Monaco vroeg in januari meer dan 45 miljoen euro. Een prijs die door zijn prestaties niet zal zijn gezakt. Het plannetje van de Monegasken heeft gewerkt: Tielemans schittert in de etalage.

Arsenal deed een slechte zaak in de strijd om plaats drie en vier, die recht geven op een Champions Leagueticket.