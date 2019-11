‘Operatie Renovatie’ is ingezet: José Mourinho debuteert met zege tegen West Ham KTH/ABD

23 november 2019

15u24 0 West Ham United WHU WHU 2 einde 3 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Een stevige vuist. José Mourinho had er schik in. West Ham en ook zijn doelman Roberto legden Tottenham bij de entree van ‘The Special One’ een uur lang weinig in de weg. Al zijn aanvallers stonden op het scorebord, Son, Lucas en Kane, en in een rol dichtbij de spits floreerde Dele Alli. Operatie renovatie is ingezet.

‘You’re the man’. Na de 0-2 wees Jose Mourinho naar Dele Alli, beste man in de eerste helft. Eindelijk weer de ouwe in een positie die hem beter ligt. Betrokken in de opbouw van de twee eerste goals in het Mourinho tijdperk. Dele was een tijdje het spoor bijster. Afgeremd door vervelende blessures in de eerste plaats. En hij zocht ook naar zichzelf nadat hij plots tot de ‘Golden Boy’ van het Engels voetbal was gekatapulteerd. Hoofd in de wolken, genietend van zijn status. Mauricio Pochettino maakte zich vaak zorgen om de ‘varkens’ die zich rond zijn trog verzamelden - ieder zijn centje.

Geloof niet alles wat op het internet staat. Twitter was Twitter deze week. Een grapjas fabriceerde een tweet van Dele, zogezegd een screenshot uit 2012 toen hij nog puber was. “Ik kan toch niet de enige zijn die denkt dat José Mourinho zo overschat is en te arrogant... Het doet hem overkomen als een slechte trainer. Gelukkig moet ik nooit met hem samenwerken.”

De tweet ging meteen viraal. Zoals dat met confronterende zaken op het net gaat. Zonder nadenken of kritische zin iets verspreiden - en weinigen die door hadden dat het een fake tweet was met meer dan 140 karakters, iets dat wat voor kort onmogelijk was. Wat misschien nog erger was: Jose Mourinho kreeg de vraag ook van een journalist.

De quote van The Special One die daar uiteindelijk uit voortvloeide, domineerde zaterdagmiddag diezelfde sociale media. Het was vintage Mourinho, meester in het oppompen van ego’s.

“Het is fake. Je hebt pech. Maar zelfs als het waar was, had ik het niet erg gevonden. Ik heb al met hem gesproken. Ik vroeg hem of hij Dele was of Dele’s broer. Hij vertelde mij dat hij Dele was. Dus zei ik hem: ‘Speel dan zoals Dele’. Op West Ham was hij de man - de vormcurve zat de voorbije weken ook in een stijgende lijn als we eerlijk zijn. Hij is een speler geboetseerd naar de ideale nummer 10 van Mourinho: een 8,5 bij balverlies, een 9,5 in balbezit. De betere versie van Oscar destijds in zijn Chelsea-ploeg. Dat hij een vals karaktertje is, helpt ook. Meedogenloos als Mou.

Tottenham hoefde niet eens briljant te zijn. Tot de opener was allemaal maar zus en zo, met een dominanter Spurs, maar weinig doelgevaar. De kleine tactische ingrepen van Mourinho waren zichtbaar. Slechts een van de backs mocht oprukken. Dier, niet de beste voetballer, kwam Winks voor de defensie assisteren. Op zijn flanken koos hij resoluut voor snelheid. Toby Alderweireld stond centraal achterin. Jan Vertonghen is nog herstellende van een blessure.

De twee tegengoals en het mindere slot waren een smet. Don Jose houdt graag de nul, maar de start was qua resultaat veelbelovend. Benieuwd wie hij de komende weken weer oppompt. Voor hem was Dele de man. Niet zijn broer. Dat hakje terwijl hij nog op de grond ligt in de opbouw naar de tweede, haalt straks zeker de samenvatting.