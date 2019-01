"Of Eden Hazard mij frustreert?" Maurizio Sarri lacht eens hartelijk: "Soms wel ja. Ik hoor hem liever met de voeten praten” Kristof Terreur in Engeland

23 januari 2019

15u03

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Hij lachte eens luid op de vraag of Eden Hazard hem frustreert, zoals de Rode Duivel zelf had aangegeven in een interview. “Soms wel ja. Ik heb hem liever als hij met de voeten praat”, zei Maurizio Sarri, coach van Chelsea. “Hij is een van de beste speler ter wereld, maar hij moet meer doen. Zijn potentieel is groter dan zijn prestaties.”

Hij zal niet de eerste trainer zijn die bovenstaande opmerking maakt. Evenmin de laatste. Rafa Benitez, Jose Mourinho, Antonio Conte en nu Maurizio Sarri: allemaal hebben ze het karakter van Hazard proberen veranderen. Geen enkele is er tot nu toe in geslaagd. De aanvoerder van de Rode Duivels is geen obsessieve winnaar. Natuurlijk wint hij graag wedstrijden, maar van stats ligt hij absoluut niet wakker. Alles draait bij Hazard om plezier. Hij moet zich kunnen amuseren. Aan tactisch brainwash en trainer die hem proberen programmeren heeft hij een hekel. Hazard is een ouderwetse purist van het voetbal: een liefhebber pur sang.

“Als je een wedstrijd speelt, wil je natuurlijk winnen”, zegt Hazard. “Maar ik vind dat we voetbal tegenwoordig te vaak associëren met het woord winnen. In de jeugdreeksen is het hetzelfde: winnen, winnen, winnen. Beetje bij beetje zuig je zo het plezier uit de mensen. Ik heb mezelf amuseren altijd boven winnen geplaatst.” Met die mentaliteit heeft hij het behoorlijk ver geschopt. Dat hij nooit de beste ter wereld is geworden, deert hem niet. Hij is dolgelukkig met wat hij heeft en staat met de lach in het leven. Klagen hoor je Hazard in het openbaar zelden. In een door prestaties gedreven maatschappij hoeft het voor hem niet meer te zijn. “Of ik de Gouden Bal wil? Ik heb er thuis al drie. Mijn kinderen.”

Geconfronteerd met de uitspraken dat hij al zijn trainers heeft gefrustreerd, lachte Maurizio Sarri eens hard. Sarri: “Soms wel ja. Ik heb hem liever als hij met zijn voeten spreekt. Als ik het goed begreep, bedoelde hij dat trainers van hem verlangen dat hij meer doet. (resoluut) Hij moet meer doen. Ook als hij zichzelf respecteert. Het potentieel en zijn prestaties staan niet altijd in verhouding. Hij is een wonderlijke speler, een van de beste ter wereld, maar hij is een instinctieve speler. Een individuele speler. Voor hem is het moeilijk om hem vast te pinnen op een positie. Hij houdt ervan om de bal vaak te raken. Hij wil de bal in zijn voeten. Voor hem is het moeilijk om enkel als valse 9 of als winger te spelen. Het komt er vooral op aan om ons daar met zijn tienen defensief goed op in te stellen.”

Sarri kreeg ook vragen over de toekomst van Hazard en Real Madrid: “Ik weet dat hij met de club in contact staat. Meer weet ik niet. Ik denk dat hij nog niet beslist heeft of hij hier wil blijven of dat hij elders een uitdaging wil. Hij heeft de finale knoop nog niet doorgehakt.”