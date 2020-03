‘Money’ Mayweather de nieuwe eigenaar van Newcastle? “Als mensen willen dat ik de club koop, moeten ze het laten weten” LRE

09 maart 2020

18u09

Bron: Mail Online 0 Premier League Krijgt de Premier League er straks een flamboyante eigenaar bij? Niemand minder dan topbokser Floyd Mayweather uitte afgelopen weekend zijn liefde voor Newcastle United. Op de vraag of hij de club wil kopen, zei hij alvast geen nee.

Liam Gallagher kan geen weekend zonder Manchester City. De Amerikaanse acteur Will Ferrell dweept met Chelsea. En Justin Timberlake doet niks liever dan een match volgen op Old Trafford. En dit weekend openbaarde zich ook van Newcastle United een wereldberoemde fan: Floyd Mayweather. Dat bleek uit zijn antwoord op de vraag of hij interesse heeft in het kopen van Newcastle United. De Amerikaan reageerde heel enthousiast. “Het is een ongelooflijk goed team, een geweldig team zelfs.” Als jullie willen dat ik de club koop, laat het mij dan weten.” Zijn reactie werd met veel gejuich onthaald en geeft de fans alvast hoop.

Momenteel is de club in handen van miljardair Mike Ashley. Die heeft al meerdere keren aangegeven af te willen van de Engelse club. De fans zouden hier niet rouwig om zijn. De relatie tussen eigenaar en supporters is al langer vertroebeld. Onder Ashley moest Newcastle tot twee keer toe degraderen uit de Premier League. De fans geven dan ook aan hem beu te zijn. Momenteel hebben de onderhandelingen met mogelijke kandidaten nog niks opgeleverd.

Of ‘Money’ Mayweather contact gaat opnemen met de Engelse club valt nog af te wachten. Geld mag alvast geen probleem zijn. Het fortuin van de Amerikaan wordt op zo'n 825 miljoen euro geschat. Waarvan hij 241 miljoen euro wist binnen te slepen met de beruchte ‘Money Fight’ tegen Conor McGregor in 2017. Het vorige bod op de club, van de kroonprins van Saoedi-Arabië, was een dikke 400 miljoen euro.

Ondertussen lacht McGregor met corona-vrees van Mayweather

Zijn interesse voor Newcastle was niet het enige waarmee Mayweather dit weekend in de aandacht kwam. De Amerikaan was tot dusver onoverwinnelijk, maar heeft wel schrik om geveld te worden door het coronavirus. De bokser draagt dan ook constant handschoenen tijdens zijn tour door Europa. Dat is te zien op een foto met een fan die voor de grap een t-shirt aanhad met ‘TMT: The McGregor Team’ op. De bokslegende kon de humor er wel van inzien en ging maar al te graag op de foto met de fan. Het was vooral de reactie van Conor McGregor die het beeld viraal liet gaan. De Ier kon het dan ook niet laten om even te lachen met de corona-angsten van zijn tegenstander op Twitter.

Hahah brilliant. The gloves 😂 https://t.co/urT2V0VCJU Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link