“Marouane is geen Maradona, maar toch...” Jose Mourinho vol lof voor Fellaini, wiens goals bijna altijd resultaatbepalend zijn Kristof Terreur in Engeland

30 november 2018

13u12

Bron: @HLNinEngeland 1 Premier League ’t Zijn doorgaans geen statsopdrijvers. Marouane Fellaini (31) is Jose Mourinho’s redder in nood. Tachtig procent van de doelpunten die de middenvelder in het shirt van Manchester United heeft gescoord, blijken resultaatbepalend. “Marouane is geen Maradona, maar iedereen weet wat hij een team bij kan brengen”, zegt zijn coach.

Mocht iemand ooit op het idee komen een compilatiefilmpje te maken van de 22 goals van Marouane Fellaini in het shirt van Manchester United, zou de begintune van de actiereeks uit de eighties, The A-Team, niet misstaan. “If you have a problem. If no one else can help. And if you can find him. Maybe you can hire... Marouane Fellaini.” Als je in problemen zit. En niemand anders je helpen kan. En als je hem kan vinden. Misschien kan je dan Fellaini inhuren. Remember Japan in Rusland. Remember zijn handvol winners bij United. The Special Force. Een speler op wie je in moeilijke omstandigheden altijd rekenen kan. Geen lieveling van de fans, wel een chouchou van al zijn trainers. Van Jose Mourinho nog het meest. Grote liefde voor een viriele man. Ook een verlosser zonder de krullenbol.

Fellaini bevrijdde Old Trafford dinsdagavond tegen Young Boys Bern na een avondje van zwoegen, gemor, missers en frustraties. De zoveelste resultaatbepalende treffer voor Big Fella. Van de 22 goals waren er negen openers, vier winners, drie gelijkmakers en twee die de aanzet waren voor een ruimere zege. Van de 21 matchen waarin de Rode Duivel doeltreffend was, won Man United er 17, drie eindigden in een gelijkspel en slechts een keer werd er verloren. Talisman. Opvallend ook: zijn drie laatste maakte hij telkens in de laatste minuut. Fellaini trof in 171 matchen voor United 22 keer raak. Hij scoort gemiddeld, afgaand op de speelminuten, eens om de vijf wedstrijden.

“Ik denk dat Marouane nu eindelijk het respect krijgt dat hij verdient”, zegt Mourinho. “Voor mijn komst was dat misschien niet het geval. Iedereen kent Marouane. Hij is geen Maradona, maar iedereen weet waarvoor hij staat en wat hij een team bij kan brengen. Op dit moment, vooral dit en vorig seizoen, doet hij waar onze spitsen niet in slagen: belangrijke goals maken op belangrijke momenten. Ik ken hem goed. En ik ken ook de posities waarin hij op zijn best is. Hij speelde als derde centrale verdediger tegen Burnley, als nummer 8 en als diepe spits. Hij is heel belangrijk in beide strafschopgebieden. Het respect dat hij nu krijgt doet hem ook goed.”

20/10/14: PL: West Brom – Man United (2-2) -> 48’ Fellaini 1-1

02/12/14 PL: Man United - Stoke (2-1) -> 21’ Fellaini 1-0

17/01/15 PL: QPR – Man United (0-2) -> 57’ Fellaini 0-1

16/02/15 FA: Preston - Man United (1-3) -> 72’ Fellaini 1-2

15/03/15 PL: Man United – Tottenham (3-0) -> 9’ Fellaini 1-0

12/04/15 PL: Man United – Man City (4-2) -> 27’ Fellaini 2-1

*09/05/15 PL: C. Palace – Man United (1-2) -> 78’ Fellaini 1-2

12/12/15 PL: Bournemouth – Man United (2-1) -> 24’ Fellaini 1-1

*13/04/16 FA: West Ham – Man United (1-2) -> 67’ Fellaini 1-2

23/04/16 FA: Everton – Man United (1-2) -> 34’ Fellaini 0-1

29/01/17 FA: Man United – Wigan (4-0) -> 44’ Fellaini 1-0

19/03/17 PL: Middlesbrough – Man United (1-3) -> 30’ Fellaini 0-1

11/05/17 EL: Man United – Celta Vigo (1-1) -> 11’ Fellaini 1-0

12/09/17 CL: Man United – Basel (3-0) -> 35’ Fellaini 1-0

*29/04/18 PL: Man United – Arsenal (2-1) -> 90’ Fellaini 2-1

*25/09/18 LC: Derby – Man United (2-2) -> 90’ Fellaini 2-2

*27/11/18 CL: Man United – Young Boys (1-0) -> 90’ Fellaini 1-0

* Gescoord als invaller

As football fans like stereotypes.



Fellaini’s 22 goals:

✔️ strike in roof of net: 2

✔️ strike in bottom corners: 2

✔️ clear headers (no duel / no contact): 8

✔️ headers in a duel: 4

✔️ tap-ins: 6



No elbow contact in any of those goals.#mufc Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link