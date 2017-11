'Lucky Luk' ontsnapt aan sportief drama (en dat voedt de complottheorieën over het Kanaal) Kristof Terreur in Engeland

06u42

Bron: @HLNinEngeland 0 AFP Premier League Romelu Lukaku (24) mag zijn handjes kussen. De Engelse voetbalbond zag een dubbele wilde trap naar een opponent verrassend door de vingers: geen drie speeldagen schorsing en dus zijn basisplaats niet kwijt aan Zlatan. Engeland zoomt vanavond op Watford in op 'Big Rom'. Een spits onder druk.

De ene noemde het onbegrijpelijk, de andere inconsequent. Een driekoppige disciplinaire commissie van de Engelse bond FA bestudeerde gistervoormiddag de beelden van Man United-Brighton met bijzondere aandacht voor een incident in minuut 66: een roekeloze dubbele achterwaartse trap van Lukaku naar verdediger Gaetan Bong - eerst met zijn rechter, daarna met zijn linker in de edele delen van zijn opponent. Een domme reactie die ontsnapte aan het oog van ref Neil Swarbrick én van de tv-producers, maar die met 24 uur vertraging toch werd opgeblazen in de Engelse media. Omdat iedereen een zware schorsing van minstens drie speeldagen verwachtte wegens gewelddadig gedrag. Ex-topref Graham Poll voorop. In de 'Daily Mail' gaf de beste Engelse scheidsrechter van het vorige decennium ongezouten zijn mening: "Hij moet geschorst worden. Er was eerst wat getrek en geduw, maar Lukaku's reactie was extreem. Een gewelddadige actie die altijd rood moest krijgen."

Hij moet geschorst worden. Er was eerst wat getrek en geduw, maar Lukaku's reactie was extreem. Een gewelddadige actie die altijd rood moest krijgen. Ex-topref Graham Poll voor de uitspraak.

De meeste analisten deelden die mening, maar een panel van drie ex-refs - doorgaans Alan Wiley, Steve Dunn en Eddie Wolstenholme - was een andere mening toegedaan. Ze vonden geen unanimiteit. Eén van de drie vond de uithaal onvoldoende om Lukaku te vervolgen en dus komt de Belg er zonder schorsing vanaf. Een beslissing die vooral bij fans van concurrenten de wenkbrauwen deed fronsen. In Engeland leeft al jaren het idee dat de instanties Man United bevoordelen. De vrijspraak van Lukaku voedt die complottheorieën. "Dit is een slag in het gezicht", zei Poll. "De inconsequentie van de FA eindigt hier niet."

AFP

"I don't care"

'Lucky Luk' ontsnapt zo aan een sportief drama. Een schorsing zou erg ongelegen gekomen zijn. Ten eerste omdat hij de toppers tegen Arsenal en Man City zou hebben moeten missen. En ten tweede omdat Zlatan Ibrahimovic weer hard op de deur bonkt na zeven maanden blessureleed. Eén doelpunt in tien wedstrijden heeft de perceptie geen goed gedaan. Lukaku is een spits onder druk, ondanks de lofzangen en het schijnbaar oneindige vertrouwen van José Mourinho: "Hij toont de mentaliteit die ik wil zien. Een speler die bereid is zich helemaal op te offeren voor de ploeg, iets waar anderen, ondanks hun talent, nooit in zullen slagen. Hij scoorde niet tegen Brighton, maar I don't care. Kan me geen bal schelen."

Zou het kunnen dat zijn trainer het ego iets te hard heeft opgepompt en de strijder te brutaal heeft opgefokt? Of voelt Lukaku de stress van een topclub en de hete adem van Zlatan? Hij laat zich doorgaans verbaal wel gelden, maar raakt zelden betrokken in opstootjes - enkel als hij zwaar wordt geprovoceerd. In Engeland werd onterecht aangehaald dat hij ook tegen Liverpool ontsnapte aan vervolging op basis van tv-beelden, nadat zijn hiel even het aangezicht van Lovren had gelikt. Dat incident werd echter nooit onderzocht.

Action Images via Reuters