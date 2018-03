"Kevin De Bruyne heeft meer in zijn mars dan Xavi en Iniesta" Mike De Beck

02 maart 2018

11u48

Bron: BBC 49 Premier League Voor de tweede keer in vijf dagen tijd maakte Manchester City gehakt van Arsenal. In het Emirates knutselden de Citizens in de eerste helft enkele schitterende doelpunten in elkaar. Hoewel Kevin De Bruyne gisteren geen topprestatie afleverde, spaarde analist Martin Keown zijn woorden van lof niet.

Een assist of een doelpunt zat er gisteren niet in voor Kevin De Bruyne. Het was vooral het team dat uitblonk in de topper van de Premier League. Martin Keown (ex-speler van onder meer Arsenal, Aston Villa en Leicester City) vergeleek de Rode Duivel zelfs met twee Spaanse grootmachten op het middenveld. "Xavi en Iniesta zijn prachtige spelers, maar De Bruyne en David Silva zijn de 'next guys on the block'."

De voormalige Engelse speler ziet zelfs meer potentieel in De Bruyne. "Ik denk dat De Bruyne meer in zijn mars heeft dan Iniesta en Xavi. Vanwege zijn bereik in de passing en zijn vermogen om doelpunten te maken. Iets wat hij niet zo vaak deed tot dit seizoen. Zijn verlangen ook, het is er allemaal. Wachtend totdat het gebeurt. Het is eigenlijk beangstigend want dit is nog maar het begin van iets heel speciaal."