"Iedereen wil naar Dubai", zegt Mourinho. Maar Romelu Lukaku is er al

22u14 0 Premier League Terwijl onze eersteklassers vooral het zuiden van Spanje opzoeken, trekt Manchester United straks naar Dubai om in te checken in het One&Only Mirage, een van de meest chique hotels in het emiraat. Wie voorsprong heeft op de andere 'Red Devils' en nu al in het Midden-Oosten vertoeft, is Romelu Lukaku. Hij zette bovenstaande foto op zijn Instagram.

Na zijn goal en assist vrijdagavond tegen Derby County in de FA Cup, trok Lukaku snel naar Dubai. Opvallend, omdat het nog niet zeker was of Man United wel op stage kon vertrekken. Mocht Stoke City, de tegenstander van de Mancunians op 15 januari in de Premier League, gisteren gelijkgespeeld hebben bij Coventry, werd de clash tussen Man Utd en Coventry uitgesteld wegens een replay. Maar Stoke ging met de billen bloot in de beker en dus mogen de sterren van Man Utd zich opmaken voor een weekje zon. Op maandag wordt er afgereisd. "Iedereen wil naar Dubai", sprak Mourinho.

Waar 'Red Rom' al vertoeft. Lukaku kan blijkbaar enkele dagen extra rust gebruiken, zo gaf Mourinho recent ook aan. "Dubai, hoe gaat het?", schrijft 'Red Rom' erbij richting de ploegmaats. De Rode Duivel speelde sinds het seizoensbegin quasi alles en miste alleen de uitzege van Man Utd op Everton, toen hij verplicht was minstens zes dagen rust in acht te nemen na zijn lichte hersenschudding opgelopen tegen Southampton.

De One&Only Mirage in Dubai.

Na de nederlaag in de derby tegen Man City moet Man United de titeldroom opbergen, met drie draws in zijn laatste vijf Premier League-duels. Mourinho onder druk dus om de tweede plaats te bestendigen (na Stoke wacht Burnley en Tottenham) en ook voor de prijzen te gaan in de Champions League en FA Cup. Lukaku en co spelen in de achtste finales van het kampioenenbal tegen Sevilla.