"Ibra, jij praat veel maar beweegt nog weinig": was deze Man City-plaagstoot aanleiding van tunnelgevecht Old Trafford?

was deze Man City-plaagstoot aanleiding van tunnelgevecht Old Trafford?

Bron: Daily Mail/The Sun 18 Action Images via Reuters Guardiola ziet Ibrahimovic zondag opwarmen. Premier League De Manchesterderby was geen topspektakel, wat er zich daarna afspeelde in de spelerstunnel van Old Trafford moet dat ongetwijfeld wél geweest zijn. Met in de hoofdrol Mourinho, Ederson, Rojo, Lukaku, Arteta en, volgens de Spaanse krant Marca, ook Zlatan Ibrahimovic. Die werd naar verluidt uitgedaagd door de assistenten van Pep Guardiola.

Copyright Cavendish Press Arteta verborg gisteren het hoofd toen hij de Etihad Campus van Man City binnenreed.

Copyright Cavendish Press Lukaku zou de Spaanse assistent van Guardiola een waterflesje in het gezicht gegooid hebben.

Guardiola en Ibrahimovic, dat is sinds 2009 water en vuur. De Catalaan misprees de Zweed dat seizoen, zoals 'Ibracadabra' uitvoerig in zijn biografie 'Ik, Zlatan' beschreef. Volgens Marca speelde die rivaliteit zondag na de match op, toen de staff van Guardiola de 36-jarige Ibrahimovic wat pestte. "Ibra, jij praat veel maar beweegt nog weinig", zouden ze hem gezegd hebben. Ze, dat zijn assistent-coaches Dominic Torrent en Rodolfo Borrell en fitnesstrainer Lorenzo Buenaventura, die dat bewuste seizoen in Barcelona ook onder Guardiola in Camp Nou werkten. Een seizoen waarin Guardiola na een kleedkamerincident Ibrahimovic straal negeerde, waarna hij verkocht werd aan AC Milan.

EPA Ederson redt op een dubbele poging van de twee invallers Ibrahimovic en Mata

Het zorgde alleszins voor een gespannen sfeer, ook uitgelokt door luid gejuich en gezang in de kleedkamer van Manchester City, waar ze zelfs confetti bovenhaalden. Dat was niet naar de wens van Mourinho, die het vooral gemunt had op doelman Ederson en hem vroeg om wat respect te tonen. Waarna maar liefst 20 man zich zou gemengd hebben in de baldadigheden waarbij Mourinho melk en water op zich kreeg en Lukaku met een waterflesje het hoofd raakte van Mikel Arteta, een andere assistent van Guardiola. De Spanjaard werd gisteren gespot met vier hechtingen op het voorhoofd.

De Engelse voetbalbond heeft beide clubs gevraagd hun versie van de feiten te geven voor vanavond 18u.

Op hun persconferenties vandaag bleven beide coaches op de oppervlakte. Guardiola, gevraagd naar hoe Man City de zege vierde: "Ik kan alleen zeggen dat het een fantastische zege voor ons was. Iedereen vocht voor die drie punten, ik zie dan ook niet wat er verkeerd is om dat resultaat te vieren. Ik moedigde mijn jongens zelfs aan om zich te laten gaan. Wanneer United wint vieren ze toch ook, wanneer Arsenal wint vieren ze, zoals wij dat ook deden... in de kleedkamer. Alleen is het op Old Trafford zo dat de thuisploeg eerst voorbij de kleedkamer van de bezoekers moet. Wij vierden met respect. In Napels deden we onlangs net hetzelfde en we zullen zeges uitbundig blijven vieren. Mensen moeten verstaan dat wij blij waren. Toch doodnormaal wanneer je een belangrijke derby net hebt gewonnen?"

Photo News Korte felicitaties van Mourinho voor Guardiola.

Geconfronteerd met die woorden op zijn persconferentie, antwoordde Mourinho louter: "Hij zegt dat. Ik ben niet hier om daar antwoord op te geven". Waarna hij toch nog een steek onder water gaf naar het volgens hem ongepaste gedrag van de 'Citizens'. "Ik kan alleen zeggen dat het voor mij een kwestie van verscheidenheid is. Van gedrag, van opvoeding. Niet meer dan dat."

Liam Gallagher onverbloemd

Ook Liam Gallagher, Oasis-icoon en notoir fan van Manchester City, heeft zich al laten horen in de zogenaamde Milkgate. Hij laat in zijn typische stijl in niet mis te verstane woorden weten wat hij van de spelers van Man Utd vindt. Vrij vertaald: "Zij die vinden dat je niet mag vieren na winst in de derby, zit neer en zwijg..." Waarna nog een scheldwoord en zijn initialen volgen.

EPA Liam Gallagher.

Wenger is een sumofan

Arsène Wenger, gevraagd naar zijn mening, had een interessant antwoord in huis. De trainer van Arsenal, die met de 'Gunners' zelf mee verantwoordelijk was voor 'Pizzagate' in 2004, gaf mee dat hij er een voorstander van is hoe ze in het Japanse sumoworstelen vieren. "Uit respect voor de tegenstander, uit de winnaar zijn blijdschap niet. Waarschijnlijk is dat onmogelijk in het voetbal. Het is deel van onze cultuur. Natuurlijk kunnen zo'n vieringen aanleiding vormen tot problemen. Dat maakt deel uit van de intensiteit rond zo'n topwedstrijd. Het overkwam ons toen ook." De Wenger-memes bleven snel daarna niet uit.

