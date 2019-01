“Het scheelde een konijnenpietje”: City ontsnapt na kolderieke carambole miraculeus aan owngoal GVS/DMM

03 januari 2019

Wat was dat allemaal in minuut 17 in het Etihad Stadium, waar de Engelse kraker tussen Manchester City en Liverpool wordt afgehaspeld? Na een ge-wel-di-ge aanval van Liverpool duwde Sadio Mané de bal tegen de paal. De animo moest dan nog komen, want in de daaropvolgende carambole ontsnapte City aan een knotsgekke owngoal. Stones wilde na de kans van Mané in zeven haasten wegwerken, maar trapte pal op z’n eigen doelman én moest zich vervolgens reppen om het leer weg te trappen. Gebeurde dat op de lijn of toch achter de lijn?

De herhalingen lieten alvast het laatste vermoeden, maar uit de doellijntechnologie bleek dat de bal de witte krijtlijnen toch nog niet helemaal was overschreden toen de verdediger van The Citizens redding bracht. Geen goal. Wat een fase. Of hoe Karl Vannieuwkerke het verwoordde in de studio van Play Sports: “Het scheelde een konijnenpietje of Liverpool stond op voorsprong.”

A esto se quedó el Liverpool del 0-1. pic.twitter.com/i41ay17qeF Angel Diaz Perez(@ ANGELDIAZ14) link

Ook op de sociale media gaat de fase over de tongen