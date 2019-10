“Het is duidelijk dat hij in de fout ging”: kan Granit Xhaka nog kapitein blijven na debacle met Arsenal-fans? DMM

28 oktober 2019

19u26

Bron: Perform 0 Premier League Hommeles bij Arsenal en wel om kapitein Granit Xhaka. De Zwitser reageerde gisteren woedend op een cynisch applaus van de fans. Hij gooide zijn truitje al voor het verlaten van het veld weg. “Granit heeft een grote fout gemaakt”, aldus coach Unaï Emery.

Arsenal blijft zoekende in de Premier League. De Londense club staat na een draw tegen Crystal Palace op een vijfde plaats. ‘The Gunners’ hebben twaalf punten achterstand op leider Liverpool en vier punten op de vierde plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League. Arsenal wil ten allen tijde een nieuwe jaargang in de Europa League vermijden. En dan brengt een 2-2 tegen Crystal Palace weinig soelaas.

Zeker niet wanneer de kapitein van de club zichzelf onmogelijk maakt. Granit Xhaka werd in de 61ste minuut vervangen en kreeg een cynisch applaus van duizenden fans in het Emirates Stadium. De Zwitserse middenvelder reageerde daar woedend op en trok zijn shirt al voor het verlaten van het veld uit.

Ook coach Unaï Emery ligt niet in de bovenste schuif bij de fans. Al hield hij wel het hoofd koel. “Ik en mijn stafleden hebben voor elke speler een individuele aanpak om om te leren gaan met het spelen onder grote druk. We moeten slimmer worden in zulke situaties, want de reactie van Xhaka was natuurlijk verkeerd”, vertelde Emery.

“We staan hier dankzij onze supporters. We werken hard, maar dat doen we voor de fans. We moeten de fans niet alleen respecteren als ze ons applaus geven, maar ook wanneer ze ons bekritiseren. Ik denk niet dat dit het juiste moment is om me daarover uit te laten. Ik wil eerst met hem in gesprek. We moeten rustig blijven en geen overhaaste keuzes maken. Al is het wel duidelijk dat hij fout was. “