"Harry Kane twee maanden buiten strijd, WK wordt race tegen de tijd" LPB

13 maart 2018

21u55

Bron: The Mirror 0

Harry Kane wacht mogelijk een race tegen de tijd om fit te geraken voor het WK in Rusland. Volgens de Britse krant 'The Mirror' is de spits van Tottenham een tweetal maanden buiten strijd. Kane moest vorig weekend in het uitduel bij Bournemouth (1-4) nog voor rust geblesseerd naar de kant. De ligamenten van zijn rechterenkel zouden geraakt zijn, wat hem op zijn minst tot de maand mei langs de kant zou houden. Een officiële bevestiging van het nieuws door Tottenham kwam er nog niet. Een scan van de fel gezwollen enkel bleek nog niet mogelijk.

Mocht Kane effectief zo lang buiten strijd zijn, komt het WK in Rusland in gevaar. Voor de prijsschutter van de Spurs is het de derde keer in anderhalf jaar tijd dat hij een enkelblessure oploopt. Engeland is op het WK ingedeeld in de groep met België. Op 28 juni treffen beide landen elkaar in Kaliningrad in het slotduel van de poule.