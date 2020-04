Gek of geniaal? "FA lanceert plan om resterende Premier League-matchen zonder publiek te spelen op Wembley: desnoods vier matchen per dag” TLB

13 april 2020

09u04

Bron: The Times 1 Premier League Een nieuw voorstel op de stapel. Volgens de Britse krant The Times heeft de Engelse voetbalbond een plan uitgedokterd waarbij Wembley kan dienen als neutraal terrein om het het slot van de Premier League af te werken. “Als het nodig zou zijn om er vier matchen op een dag te spelen, dan zullen ze dat doen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Terwijl Liverpool met de vingers in de neus op weg leek naar de titel in Engeland, moest ook de competitie over het Kanaal tot nader order worden stopgezet door de coronacrisis. Wanneer de bal weer aan het rollen zal worden gebracht, kan niemand voorspellen. Maar plannetjes en ideeën zijn er intussen genoeg. Hervatten in juni en tien matchen spelen op zes weken tijd zou volgens de Britse krant The Telegraph een optie zijn. Op die manier kan het nieuwe Premier League-seizoen op de voorziene datum starten. Maar alles hangt af van de verdere evolutie van de pandemie. Een gekker gerucht was dat de ploegen naar China zouden trekken voor het competitieslot, maar daar komt zeker niks van in huis.

Een idee dat afgelopen weekend ter sprake kwam in Engeland, is ééntje met Wembley in de hoofdrol. De Engelse voetbalbond FA zou volgens de Britse krant The Times op het plan broeden om de PL-clubs hun resterende matchen te laten spelen in het nationale stadion. Zonder publiek, welteverstaan. De fans zouden de matchen wel op tv kunnen volgen. The Times citeert een bron die “op de hoogte is van het plan” van de FA. De voetbalbond bood de Premier League naar verluidt Wembley en het nationaal voetbalcentrum (St George’s Park) in Burton upon Trent aan om het seizoen te kunnen volmaken.

“Pas wanneer duidelijk is tot wanneer de lockdown zal duren en op welke manieren het ‘normale leven’ weer op gang zal worden gebracht, kunnen we zien welke opties mogelijk zijn en dan kunnen de plannen verder geconcretiseerd worden. Maar als het nodig zou zijn om op dezelfde dag meerdere matchen te spelen, dan zal dat gebeuren. In de winter kreeg Wembley nog een nieuwe grasmat met het oog op het EK, dat inmiddels met een jaar werd uitgesteld.

Het nationaal centrum, waar naast een hotel met 228 kamers ook dertien voetbalvelden liggen, zou kunnen dienen als trainingscentrum - de social distancing kan daar gerespecteerd worden. Voor het plan van de FA, is het wel nodig dat de spelers, officials, stafleden en de mensen van de media getest kunnen worden op het coronavirus. In Duitsland, waar heel wat teams al opnieuw trainen met respect voor de maatregelen, testen sommige ploegen hun spelers om de twee of drie dagen. In Engeland wordt de voorkeur gegeven aan ziekenhuizen en mensen die in de gezondheidszorg werken.

“We hebben maar een beperkt aantal tests en kunnen spelers daarom kunnen we onze spelers voorlopig enkel testen als ze al symptomen van corona vertonen”, citeert The Times een anonieme voorzitter van een Premier League-club. “We begrijpen dat de voorkeur naar de mensen in de zorg gaat, maar anderzijds zullen we op die manier pas een maand na de Duitse clubs opnieuw kunnen hervatten.” De Engelse ploegen hebben volgens de Britse krant te horen gekregen dat ze voor 16 mei zeker niet opnieuw zullen kunnen trainen.

Lees ook:

Inside UEFA, waarom de hoogste voetballeiders in Europa ons scheef bekijken: “WTF gebeurt daar in België?” (+)

Guardiola levert in bij Man City, De Bruyne en co. onderhandelen over uitstel van betaling miljoenenlonen

“De transfermarkt opent niet op 1 juli”: FIFA-directeur doet uitspraak die mogelijk zware gevolgen zal hebben