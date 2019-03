“Ga weg! Ik wil je nooit meer in ons shirt zien, jij waardeloze zwarte ezel”: Premier League-speler zwaar aangepakt door fan YP

13 maart 2019

15u45 0

Racisme blijft nog al te vaak terugkeren in het voetbal. Deze keer was Philip Billing, een middenvelder van Huddersfield Town in de Engelse Premier League, het slachtoffer. De ploegmaat van Laurent Depoitre en Isaac Mbenza gooide gisteravond een screenshot op zijn sociale media waarop te zien is hoe hij zwaar wordt aangepakt door een ‘fan’ van de laagvlieger. “Verlaat onze f**king club gewoon. Ik wil je nooit meer zien in een shirt van ons team, jij waardeloze wanna be zwarte ezel”, zo stond er vrij vertaald te lezen.

👎🏽 pic.twitter.com/TchIHoPTTZ Philip A Billing(@ BillingPhilip) link

Billing, een 22-jarige Deen, zette er een duimpje naar beneden bij, maar mogelijk krijgt de zaak nog een staartje. Zo overweegt hij zelf gerechtelijke stappen en heeft ook de club het voorval al veroordeeld. “We zijn op de hoogte gesteld van de racistische boodschap aan het adres van Philip Billing en we hebben de zaak doorverwezen naar de West Horkshire Politie. Huddersfield Town tolereert zo’n misbruik niet en hanteert nultolerantie wanneer het discriminatie betreft. Wij verlenen onze volledige medewerking aan de politie zodat de dader zijn verdiende straf krijgt”, klonk het in een statement.

Billing kwam in 2013 over van het Deense Esbjerg en een jaar later maakte hij de overstap naar de A-kern van The Terriers. Dit seizoen kwam de centrale middenvelder in 26 wedstrijden aan de aftrap en daarin was hij goed voor twee goals, maar hij kon evenwel niet vermijden dat zijn team troosteloos laatste staat met 14 punten. Burnley, de eerste ploeg die momenteel nog op een veilige plaats staat, heeft al 30 eenheden, dus lijkt de degradatie stilaan onafwendbaar.